Merhum sanatçı Tanju Okan’ın albümü mahkemelik oldu! Tansu Okan albüm gelirlerinden pay istedi ama…

ŞİRKETE İHTARNAME ÇEKTİ

ÜNLÜ sanatçı Tanju Okan'ın vefatından bir yıl önce çıkan Tanju Okan 95 albümü, yıllar sonra dava konusu oldu. Sanatçının oğlu Tansu Okan, üç yıl önce noter aracılığıyla albümün mali haklarını elinde bulunduran Bonus Müzik'e ihtarname çekti. Okan, albümün dijital platformlardaki bedellerinin kendisine ödenmediğini belirtip devir sözleşmesinden caydığını söyledi.



'ESER ÜZERİNDE HAKKI YOK'

MÜZİK şirketi, "Tansu Okan'a albümle ilgili tüm hak edişleri ödenmiştir. Eser üzerinde herhangi bir hakkı yoktur" diyerek caymaya itiraz davası açtı ve üç yıl sonunda karar çıktı. Bonus Müzik'in açtığı davayı kabul eden mahkeme, "Davalı Tansu Okan, sözleşmenin haklı sebeple feshi yoluna gitmesi gerekirken cayma hakkını kullanamaz" dedi.