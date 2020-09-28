Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...

6 yıllık evlilikleri boşanmanın eşiğinden dönen bir dargın bir barışık Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti arasında neler oluyor? Birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.
Birlikte verdikleri pozlarla sosyal medyada aşklarını gözler önüne seren Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin arası yeniden mi açıldı?
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 senesinde ABD'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Uzun süredir boşanacakları iddia edilen ikili sosyal medya sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla bu iddiaları çürütmüştü. Şimdilerde ise Beren Saat cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
BEREN SAAT SON KAREYİ SİLDİ
Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile paylaşım yapan Saat'in fotoğrafına beğeni yağdı. Ancak güzel oyuncunun Kenan Doğulu ile olan son paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı.
Beren Saat'in yaptığı bu hamle akıllara ayrılık dedikodularını getirdi. Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı?