Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...

BEREN SAAT SON KAREYİ SİLDİ



Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile paylaşım yapan Saat'in fotoğrafına beğeni yağdı. Ancak güzel oyuncunun Kenan Doğulu ile olan son paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı.