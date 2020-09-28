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ile ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...

6 yıllık evlilikleri boşanmanın eşiğinden dönen bir dargın bir barışık ile çifti arasında neler oluyor? Birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Birlikte verdikleri pozlarla sosyal medyada aşklarını gözler önüne seren Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin arası yeniden mi açıldı? Beren Saat boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Kenan Doğulu'yla olan son fotoğrafını sayfasından sildi. Beren Saat'in yaptığı bu hamle akıllara dedikodularını getirdi. Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı?

Giriş Tarihi: 28.9.2020 11:38 Son Güncelleme: 28.9.2020 12:01 ABONE OL
Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...

6 yıllık evlilikleri boşanmanın eşiğinden dönen bir dargın bir barışık ile çifti arasında neler oluyor? Birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...

Birlikte verdikleri pozlarla sosyal medyada aşklarını gözler önüne seren ile çiftinin arası yeniden mi açıldı?

Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...

Oyuncu ile şarkıcı , 2014 senesinde ABD'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Uzun süredir boşanacakları iddia edilen ikili sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla bu iddiaları çürütmüştü. Şimdilerde ise Beren Saat cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...

BEREN SAAT SON KAREYİ SİLDİ

, geçtiğimiz haftalarda eşi ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile paylaşım yapan Saat'in fotoğrafına beğeni yağdı. Ancak güzel oyuncunun Kenan Doğulu ile olan son paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...

'in yaptığı bu hamle akıllara dedikodularını getirdi. Beren Saat ile ayrıldı mı?

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Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat'ten şaşırtan hamle... Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan paylaşımları sildi...
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