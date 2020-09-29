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6 aylık hamileyken yediği ile barıştı! Ceren Kaplakarslan'ın ikinci kez olduğu ortaya çıktı...

Manken ve oyuncu 6 aylık iken sevgilisi, iş insanı tarafından feci şekilde dövülmüştü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu Ceren Kaplakarslan zor günler geçirmişti. ’yı Ocak ayında kucağına alan Ceren Kaplakarslan'ın ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı. Ceren Kaplakarslan’ın 2 ay önce daha önce davalık olduğu sevgilisi Temel Kankıran’la nikâh masasına oturduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:26 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:07 ABONE OL
Ceren Kaplakarslan 6 aylık hamileyken dayak yediği Temel Kankıran ile barıştı! Ceren Kaplakarslan'ın ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı...

Kızı Tuva'yı ocak ayında kucağına alan Ceren Kaplakarslan, yeniden hamile. Babası Atilla Kaplakarslan'ın Instagram'da paylaştığı karede hamile olduğu görülen Ceren Kaplakarslan'ın 2 ay önce Temel Kankıran'la nikâh masasına oturduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövülmüştü.

Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alınmıştı.

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Ceren Kaplakarslan 6 aylık hamileyken dayak yediği Temel Kankıran ile barıştı! Ceren Kaplakarslan'ın ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı...
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