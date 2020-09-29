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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı 'den haber var! Usta oyuncu geçirmişti…

ATV ekranın sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da rol alan usta oyuncu 'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Sanatçının sağlık durumunu değerlendiren doktoru Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi Sürmeli’nin konuştu.

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Giriş Tarihi: 29.9.2020 14:38 Son Güncelleme: 29.9.2020 14:40 ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ali Sürmeli'den haber var! Usta oyuncu beyin kanaması geçirmişti…

ATV ekranın sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da rol alan usta oyuncu 'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Sanatçının sağlık durumunu değerlendiren doktoru Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, "Hastamız, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açık. Felç geçirmemiştir" dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ali Sürmeli'den haber var! Usta oyuncu beyin kanaması geçirmişti…

ATV ekranın sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da rol alan usta oyuncu , 27 Eylül pazar günü geçirdi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ünlü sanatçıyı hastanede ailesi ve sanat camiasının ünlü isimleri yalnız bırakmadı. 5 saat süren ameliyatın ardından Ali Sürmeli yoğun bakıma alındı. Usta oyuncusu sanat camiasından Oktay Kaynarca başta olmak üzere sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Haberi alır almaz hastaneye koştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ali Sürmeli'den haber var! Usta oyuncu beyin kanaması geçirmişti…

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisi süren 'den sevindirici haber geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ali Sürmeli'den haber var! Usta oyuncu beyin kanaması geçirmişti…

Doktoru Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, sanatçının genel durumunun iyiye gittiğini belirterek " Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ali Sürmeli'den haber var! Usta oyuncu beyin kanaması geçirmişti…
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