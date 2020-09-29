Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ali Sürmeli'den haber var! Usta oyuncu beyin kanaması geçirmişti…

ATV ekranın sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Sanatçının sağlık durumunu değerlendiren doktoru Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, "Hastamız, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açık. Felç geçirmemiştir" dedi.