Esra Erol programına yönelik yapılan çirkin saldırılara canlı yayında yanıt verdi!

Atv ekranlarının sevilen programlarından Esra Erol'da'nın stüdyosunda bugüne kadar birçok gizemli olay açığa çıktı sayısız da kavuşma yaşandı. Esra Erol'un stüdyodaki son konuğu ise eşi ve çocuğunu arayan bir babaydı. Kayıp olayının ardından bir de yasak ilişki çıkınca konu üzerinden Esra Erol'un programına yönelik çirkin suçlamalarda bulunuldu. Esra Erol sosyal medyada maksatlı olarak yapılan bu saldırılara canlı yayında yanıt verdi.

Esra Erol'dan önemli açıklama | Video

Programının 3 saniyelik görüntüden ibaret olmadığının altını çizen Erol, canlı yayında Ferdi Karakuş'u da konuk ederek kendisinin programa nasıl ve neden başvurduğuna açıklık getirdi ve ilk günden itibaren yaşanan tüm süreci ve programın genel akışını tekrar detaylıca anlattı.

Erol, "Bizim korumamız gereken elbette her zaman önce aile kurumudur. Ama o aile kurumunun içerisinde yaşanan gerçek olayların üstünü örterek, yaşanan travmaları görmezden gelerek, konuşmayarak kalıcı çözümler bulamaz ve aile birliğini koruyamayız. Benim en hassas olduğum konu çocuklar. Çocukları ebeveynlerinin ihmal etmesi konusunda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Ayrıca, çocuklar eğer aile içinde herhangi bir şekilde istismara maruz kalıyorlarsa veya ebeveynlerinin yaşadığı çarpık ilişkilere şahit olup, toplumsal değer yargılarından uzak bir şekilde büyütülüyorlarsa unutmayalım ki bu çocuklar yıllar sonra bizim gelecek neslimiz olacak. Biz gelecek neslimizin bugün yaşadığı olayları, travmaları görmezden gelerek mi geleceği inşa edeceğiz? Geçtiğimiz hafta 15 yaşında bir kız çocuğumuzun yaşadığı korkunç istismarı konu ettiğimizde neden sosyal medya ayağa kalkmadı? Görmezden geldiğimiz, konuşmadığımız, halının altına süpürmeye çalıştığımız her konunun maalesef bir gün altında kalacağız. Bırakın gerçeklerle yüzleşelim, ve kalıcı çözümler bulmaya çalışalım" dedi.