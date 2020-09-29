Esra Erol'a anlamlı ödül

Esra Erol, Atv ekranlarında yayınlanan programıyla yine izleyenlerinin gönüllerini fethetti. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Esra Erol'a anlamlı bir ödül verdi. Esra Erol ödülünü İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu'dan aldı. Hakan Sulu yaptığı açıklamada, ''Biz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri olarak şehitlerimizin yanında olduğunuz için, yetim çocuklarımızın yanında olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.