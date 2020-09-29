Haberler Günaydın Haberleri Esra Erol'a anlamlı ödül

'a anlamlı ödül

, Atv ekranlarında yayınlanan programıyla yine izleyenlerinin gönüllerini fethetti. İstanbul ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Esra Erol'a anlamlı bir ödül verdi. Esra Erol ödülünü İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu’dan aldı. Hakan Sulu yaptığı açıklamada, ‘’Biz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri olarak şehitlerimizin yanında olduğunuz için, yetim çocuklarımızın yanında olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 18:59 Son Güncelleme: 29.9.2020 19:09 ABONE OL
Esra Erol'a anlamlı ödül

, Atv ekranlarında yayınlanan programıyla yine izleyenlerinin gönüllerini fethetti. İstanbul ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Esra Erol'a anlamlı bir ödül verdi. Esra Erol ödülünü İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu'dan aldı. Hakan Sulu yaptığı açıklamada, ''Biz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri olarak şehitlerimizin yanında olduğunuz için, yetim çocuklarımızın yanında olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esra Erol'a anlamlı ödül

İstanbul ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 'a 'Bir Ömür Boyu Onur' plaketi verdi.

Esra Erol'a anlamlı ödül

ödülünü İstanbul ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu'dan aldı. Hakan Sulu yaptığı açıklamada, ''Biz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri olarak şehitlerimizin yanında olduğunuz için, yetim çocuklarımızın yanında olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esra Erol'a anlamlı ödül | Video

Esra Erol'a anlamlı ödül

ise teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Aramızda bulunan Esma Çevik'in annesine kalpten sarılıyorum. Allah sabırların en büyüğünü versin. Bu ülkeye yiğit bir kadın yetiştirmişsiniz. Esma Çevik, bomba imha uzmanı olarak Şırnak'ta görev yaparken, PKK'nın tuzakladığı bombayı çözmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Bu vatan uğruna genç bir kadın şehit oldu. O hepimizin kardeşi, ablası, kızı. Allah sabırlar versin" dedi. Her daim şehit ailelerine maddi manevi destek sağladığını ileten Erol, toprağımızı korumak uğruna canlarını hiçe sayan yiğitlerimiz var.

Esra Erol'a anlamlı ödül

Onlar için hepimizin bazı sorumlulukları var diyerek teşekkürlerini iletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esra Erol'a anlamlı ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA