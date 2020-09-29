Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu, "Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı" dedi.
Poposuyla şöhreti yakalayan, izleyici kitlesi genelde eğitim seviyesi düşük ABD'liler olan bu reality-show yıldızı tepkiyi hak ediyor ama ona sosyal medyadan karşılık vermek, dalga geçmek ne kadar doğru tartışılır!
Kardashian, Ermeni asıllı olduğu için doğal olarak soydaşlarının lehine algı yürütüyor.
Aslında sosyal medyadan Kardashian'a tepki göstermek onun paylaşımlarının 'TT' olmasına, daha çok insana ulaşmasına neden oluyor!
Çünkü dalga geçtiğimiz Kardashian'ın sosyal medyada 187 milyon takipçisi var! Ermeniler arasında en çok insana ulaşma gücü ona ait. ABD'li ünlüleri etkileme potansiyeli de fazla.