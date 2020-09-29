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Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

Kim Kardashian, - sınırındaki çatışmaya Twitter paylaşımıyla dahil olmuştu. Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu iddia etmişti. Kim Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de iddia ederek, "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. , Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullanmıştı. GÜNAYDIN köşe yazarı bugünkü yazısına Kim Kardashian’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:18 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:36 ABONE OL
Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, - sınırındaki çatışmaya ilişkin hesabından küstah bir paylaşımda bulundu, " silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı" dedi.

Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

Poposuyla şöhreti yakalayan, izleyici kitlesi genelde eğitim seviyesi düşük ABD'liler olan bu reality-show yıldızı tepkiyi hak ediyor ama ona sosyal medyadan karşılık vermek, dalga geçmek ne kadar doğru tartışılır!

Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

Kardashian, Ermeni asıllı olduğu için doğal olarak soydaşlarının lehine algı yürütüyor.

Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

Aslında sosyal medyadan Kardashian'a tepki göstermek onun paylaşımlarının 'TT' olmasına, daha çok insana ulaşmasına neden oluyor!

Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

Çünkü dalga geçtiğimiz Kardashian'ın sosyal medyada 187 milyon takipçisi var! Ermeniler arasında en çok insana ulaşma gücü ona ait. ABD'li ünlüleri etkileme potansiyeli de fazla.

Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

Kadın tek başına lobi! Eğitimsiz Amerikalıları yönlendirme gücü çok fazla.

Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!

O yüzden bence Kardashian'a sosyal medyada karşılık vermek daha tehlikeli, onu ciddiye almamak daha akıllıca!

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Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!
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