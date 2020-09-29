Son Dakika Haberi : Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları çok konuşulmuştu… Kan donduran olayda flaş gelişme!

YAĞMUR AŞIK VE TETİKÇİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu şikayet üzerine gözaltına alınan Yağmur Aşık ve Baycan Ş., emniyet işlemlerinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılık sorgusunda eşi Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi Sungur'un kendisine aşık olduğunu iddia eden Yağmur Aşık'ın, "Erdi Sungur saplantılı şekilde bana aşıktır. Özel görüntülerimi yayınladığı için kendisinden şikayetçi oldum. Erdi beni öldürmekle ve hapishaneye attırmakla tehdit etmektedir. Bu eylemlerini de duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır" dediği öğrenildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tetikçi olarak tuttuğu öne sürülen Baycan Ş.'nin aile dostları olduğunu söyleyen Yağmur Aşık'ın, "Baycan ne Erdi S.'yi nede Emre Aşık'ı tanır. Erdi Sungur, Baycan Ş.'yi kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabilir. Emre Aşık, avukatı ve Erdi Sungur, planlayarak bana iftira attıklarını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Emre Aşık'ı öldürtmek için kesinlikle Baycan Ş.'ye para vermedim. Bana iftira atan Emre Aşık, onun avukatı ve Erdi Sungur'dan şikayetçiyim" dediği kaydedildi.