Haberler Günaydın Haberleri Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve aylardır haber alınamayan genç kadını Esra Erol buldu!

Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve aylardır haber alınamayan genç kadını buldu!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ’da programı hız kesmeden yeni konularla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Dün Esra Erol’da programına katılan 38 yaşındaki , 13 yıllık eşi ’nun 2 çocuğunu ortada bırakıp, bilet aldığı otobüse bile binmeden ortadan kaybolduğunu ve isimli şahıs ile olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 21:59 Son Güncelleme: 30.9.2020 22:00 ABONE OL
Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve aylardır haber alınamayan genç kadını Esra Erol buldu!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'da programı hız kesmeden yeni konularla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Dün Esra Erol'da programına katılan 38 yaşındaki , 13 yıllık eşi 'nun 2 çocuğunu ortada bırakıp, bilet aldığı otobüse bile binmeden ortadan kaybolduğunu ve isimli şahıs ile olduğunu iddia etti.

Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve aylardır haber alınamayan genç kadını Esra Erol buldu!

, nisan ayında eşinden sadece bir kez telefon geldiğini ve eşinin kadın sığınma evine gittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Eşim , ile kaçtığını ancak şiddet gördüğünü itiraf etti" dedi. Eşini kurtarmak isteyen Tolga bey ise yetkililer ile görüşmesine rağmen eşine bir daha asla ulaşamadı ve bu yüzden 'dan yardım istedi.

Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve aylardır haber alınamayan genç kadını Esra Erol buldu!

7 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 'ya aylar sonra ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Arzu Ulu " Çocuklarını bıraktığı için çok pişman olduğunu, çok özlediğini, kendi kendine çırpınırken dibe vurduğunu ve çocukları için her şeyi yapabileceğini söyledi."

ARKADAŞINA GÖNDER
Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve aylardır haber alınamayan genç kadını Esra Erol buldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA