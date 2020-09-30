Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve aylardır haber alınamayan genç kadını Esra Erol buldu!

Tolga Ulu, nisan ayında eşinden sadece bir kez telefon geldiğini ve eşinin kadın sığınma evine gittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Eşim Arzu Ulu, Eray Eroğlu ile kaçtığını ancak şiddet gördüğünü itiraf etti" dedi. Eşini kurtarmak isteyen Tolga bey ise yetkililer ile görüşmesine rağmen eşine bir daha asla ulaşamadı ve bu yüzden Esra Erol'dan yardım istedi.