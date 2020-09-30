Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Çok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen Seren Serengil, "Hakan Altun böyle pozlarını paylaşmaz. Bak Ajda Pekkan'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu" ifadelerini kullandı. İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan'ın sahnedeki halleri...