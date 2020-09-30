Haberler Günaydın Haberleri Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Yılın bombası! ve aşk mı yaşıyor? geldi!

ve 'un yaşadığına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. sunucularından , Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını iddia etti. Çiftin aşamasında olduğunu söyleyen Seren Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi. Altun'un menajeri ise konu hakkında açıklama yaparak Hakan Altun, Ajda Pekkan’ın aşk iddialarını yalanlayıp iki ünlü ismin iş için bir araya geldiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:47 Son Güncelleme: 30.9.2020 12:27 ABONE OL
Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

, 74 yaşındaki ve 48 yaşındaki 'un yaşamaya başladığını söyledi.

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Çiftin aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi.

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Dalga ile , bugünkü yayında magazin gündemine bomba gibi düşecek bir bombası patlattı.

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

HAKAN ALTUN VE AJDA PEKKAN AŞK YAŞIYOR

'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan , hakkında yeni bir iddiasında bulundu.

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Canlı yayında açıklama yapan Serengil, ile 'un şimdilerde ettiğini söyledi.

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Açıklamalarına devam eden , "'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım.

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Kadın 'ı tanıyor. Ajda, 'la yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

"HAKAN VE AJDA ÇOK MUTLULAR"

ile 1 hafta önce birlikte sahne almışlardır. Pekkan ile sahne pozlarını hesabından Altun "Süper starımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi.

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Çok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen , " böyle pozlarını paylaşmaz. Bak 'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu" ifadelerini kullandı. İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan'ın sahnedeki halleri...

Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

AŞK YOK KONSER VAR

Habertürk'te yer alan habere göre: 'ın menajeri Süleyman Çakmakçı ise iddialara açıklık getirdi. Çakmakçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de 'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler."

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Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!
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