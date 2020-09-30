Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi.
Arto Dalga ile Seren Serengil, bugünkü yayında magazin gündemine bomba gibi düşecek bir aşk bombası patlattı.
HAKAN ALTUN VE AJDA PEKKAN AŞK YAŞIYOR
Ajda Pekkan'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu.
Canlı yayında açıklama yapan Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi.
Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.
"HAKAN VE AJDA ÇOK MUTLULAR"
Hakan Altun ile Ajda Pekkan 1 hafta önce birlikte sahne almışlardır. Pekkan ile sahne pozlarını Instagram hesabından Altun "Süper starımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi.
Çok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen Seren Serengil, "Hakan Altun böyle pozlarını paylaşmaz. Bak Ajda Pekkan'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu" ifadelerini kullandı. İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan'ın sahnedeki halleri...
AŞK YOK KONSER VAR
Habertürk'te yer alan habere göre: Hakan Altun'ın menajeri Süleyman Çakmakçı ise iddialara açıklık getirdi. Çakmakçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler."