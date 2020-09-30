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Yüzde 65 kadın 'da programında bulundu!

Hafta içi her gün saat 16.20’de Atv ekranlarında yayınlanan ’da programı kayıpları aramaya devam ediyor. Esra Erol'da programına katılan anne 43 yaşındaki kızı ’ın olduğunu ifade ederek başarılı sunucu Esra Erol’dan yardım istedi. vatandaşı olan yüzde 65 kayıp 43 yaşındaki Semra Yıldırım’ı Esra Erol ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:36 Son Güncelleme: 30.9.2020 18:06 ABONE OL
Yüzde 65 zihinsel engelli kadın Esra Erol'da programında bulundu!

Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da programında 3 Temmuz tarihinden beri kayıp olan %65 zihinsel ve şeker hastası genç bir kadının hikayesi damga vurdu. Programa katılan anne Zühre Tülümen 43 yaşındaki kızı Semra Yıldırım'ın kayıp olduğunu ifade ederek başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.

Yüzde 65 zihinsel engelli kadın Esra Erol'da programında bulundu | Video

Belçika'dan İstanbul'a ailesi ile tatile gelen ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanından kaybolan 43 yaşındaki Semra Yıldırım'dan aylardır haber alınamıyordu. Yayın sırasında programına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Esra Erol %65 zihinsel engelli Semra Yıldırım'ı Gebze'de volkan sevgi denilen kişinin yanında buldu.

Yüzlerce kişinin hayatına dokunan Esra Erol, 4.sezonu ile ekranlarda başarıyla devam eden programıyla bir anneyi daha evladına kavuşturdu.

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Yüzde 65 zihinsel engelli kadın Esra Erol'da programında bulundu!
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