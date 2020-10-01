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'tan hakkında yeni iddialar! Emre Aşık "İmzam taklit edilerek şirketimin içi boşaltıldı..."

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ölümle tehdit edilen , önceki gün basın toplantısı yaptı. Yağmur Aşık hakkında son günlerde ortaya çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Emre Aşık Yağmur Aşık'ın sevgilisi 'un katıldığı canlı yayında anlattıkları kan dondurdu. Erdi Sungur'un Yağmur Aşık'ın sapkın planları olduğunu iddia ettiği itirafları gündemi sarstı. Emre Aşık'ın "Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim." dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 1.10.2020 11:41 Son Güncelleme: 1.10.2020 12:20 ABONE OL
Emre Aşık'tan Yağmur Aşık hakkında yeni iddialar! Emre Aşık İmzam taklit edilerek şirketimin içi boşaltıldı...

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ölümle tehdit edilen , önceki gün basın toplantısı yaptı. Yağmur Aşık hakkında son günlerde ortaya çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Emre Aşık'tan Yağmur Aşık hakkında yeni iddialar! Emre Aşık İmzam taklit edilerek şirketimin içi boşaltıldı...

'ın sevgilisi 'un katıldığı canlı yayında anlattıkları kan dondurdu. Erdi Sungur'un Yağmur Aşık'ın sapkın planları olduğunu iddia ettiği itirafları gündemi sarstı.

Emre Aşık'tan Yağmur Aşık hakkında yeni iddialar! Emre Aşık İmzam taklit edilerek şirketimin içi boşaltıldı...

Aşık, "Bu evliliğin bir olduğunu göremedim. Evliliğim sürecinde dolandırıldım. Şirketimin içi boşaltıldı, imzam taklit edilerek Yağmur'un kestiği çekler var. 15-20 milyon gibi bir kaybım var. Benim paramla beni öldürme planları yapılmış. Bu arada maddi olarak bittim, bana artık kardeşim yardım ediyor" dedi.

Emre Aşık'tan Yağmur Aşık hakkında yeni iddialar! Emre Aşık İmzam taklit edilerek şirketimin içi boşaltıldı...

AİLEMDEN ÖZÜR DİLIYORUM

"Ailem beni bu evlilik hakkında defalarca uyardı ama ben onları dinlemedim. Yaptığım bu büyük hata için ailemden özür diliyorum."

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Emre Aşık'tan Yağmur Aşık hakkında yeni iddialar! Emre Aşık "İmzam taklit edilerek şirketimin içi boşaltıldı..."
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