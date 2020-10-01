Emre Aşık'tan Yağmur Aşık hakkında yeni iddialar! Emre Aşık "İmzam taklit edilerek şirketimin içi boşaltıldı..."

Aşık, "Bu evliliğin bir kumpas olduğunu göremedim. Evliliğim sürecinde dolandırıldım. Şirketimin içi boşaltıldı, imzam taklit edilerek Yağmur'un kestiği çekler var. 15-20 milyon gibi bir kaybım var. Benim paramla beni öldürme planları yapılmış. Bu arada maddi olarak bittim, bana artık kardeşim yardım ediyor" dedi.