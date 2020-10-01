Emre Aşık'tan Yağmur Aşık hakkında yeni iddialar! Emre Aşık "İmzam taklit edilerek şirketimin içi boşaltıldı..."

Boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından ölümle tehdit edilen Emre Aşık, önceki gün basın toplantısı yaptı. Yağmur Aşık hakkında son günlerde ortaya çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Emre Aşık Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un katıldığı canlı yayında anlattıkları kan dondurdu. Erdi Sungur'un Yağmur Aşık'ın sapkın planları olduğunu iddia ettiği itirafları gündemi sarstı.
Aşık, "Bu evliliğin bir kumpas olduğunu göremedim. Evliliğim sürecinde dolandırıldım. Şirketimin içi boşaltıldı, imzam taklit edilerek Yağmur'un kestiği çekler var. 15-20 milyon gibi bir kaybım var. Benim paramla beni öldürme planları yapılmış. Bu arada maddi olarak bittim, bana artık kardeşim yardım ediyor" dedi.
AİLEMDEN ÖZÜR DİLIYORUM
"Ailem beni bu evlilik hakkında defalarca uyardı ama ben onları dinlemedim. Yaptığım bu büyük hata için ailemden özür diliyorum."