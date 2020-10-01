Fahriye Evcen'den 'Teyze ve yeğen' paylaşımı... Fahriye Evcen'in güzel yeğeni Rüya ilgi odağı oldu... Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın benzerlikleri şaşırttı!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medyayı sevdi. Her geçen gün sosyal medyaya daha çok alışan Fahriye Evcen bu yaza paylaşımlarıyla damga vurdu.
Instagram'da 11 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Fahriye Evcen'in yanında bu defa eşi Burak Özçivit değil yeğeni Rüya Seçgin vardı.
Güzelliği ile dikkat çeken genç kıza 'Güzel teyzenin güzel yeğeni' yorumları geldi.
Fotoğrafın altına 'bütün aile güzel galiba','anladık güzellik sizde irsi','genetik güzellik' yorumları yapıldı. Fotoğraf kısa sürede 600 binden fazla beğeni aldı.
Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile alışveriş yaparken görüntülenmişti.