Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

Muhabirlerin sorularına yanıtlayan Didem Balçın, samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda Avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan oyuncu, "Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Eşim avukat olduğu için çok kısa bir sürede olsa tatil yapma fırsatımız oldu" dedi.