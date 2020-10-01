Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Selcan Hatun karakteri ile beğeni toplayan oyuncu Didem Balçın, önceki gün ablası Özlem Kunduracı'yla Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.
Muhabirlerin sorularına yanıtlayan Didem Balçın, samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda Avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan oyuncu, "Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Eşim avukat olduğu için çok kısa bir sürede olsa tatil yapma fırsatımız oldu" dedi.
Posta'nın haberine göre; evliliklerinin üzerinden beş ay geçtiğini söyleyen oyuncu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Anne olmayı çok istiyorum. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah"
Yaz aylarında evlenmeyi düşünen çift, sürpriz bir kararla karantina günlerinde dünyaevine girmişti.