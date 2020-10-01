Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

'ın 'u 'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

dizisinde hayat verdiği karakteri ile beğeni toplayan oyuncu , önceki gün ablası Özlem Kunduracı'yla Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin sorularına yanıtlayan Didem Balçın, samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda Avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan oyuncu, "Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Eşim avukat olduğu için çok kısa bir sürede olsa tatil yapma fırsatımız oldu" dedi. Didem Balçın bebek sorularına verdiği yanıt ile dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 12:54 Son Güncelleme: 1.10.2020 14:44 ABONE OL
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

dizisinde hayat verdiği karakteri ile beğeni toplayan oyuncu , önceki gün ablası Özlem Kunduracı'yla Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

Muhabirlerin sorularına yanıtlayan , samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda Avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan oyuncu, "Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Eşim avukat olduğu için çok kısa bir sürede olsa tatil yapma fırsatımız oldu" dedi.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

'ın 'u bebek sorularına verdiği yanıt ile dikkat çekti.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

Posta'nın haberine göre; evliliklerinin üzerinden beş ay geçtiğini söyleyen oyuncu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

"Anne olmayı çok istiyorum. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah"

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

Yaz aylarında evlenmeyi düşünen çift, sürpriz bir kararla karantina günlerinde dünyaevine girmişti.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...

ile eşi Avukat Can Aydın.

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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan bebek açıklaması! Güzel oyuncu Didem Balçın salgın döneminde evlenmişti...
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