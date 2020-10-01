Haberler Günaydın Haberleri Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...

'ın taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın paylaşımını fena ti'ye aldı...

Komedyen 57 yaşındaki 'ı fena ti'ye aldı. Sefa Doğanay geçtiğimiz günlerde canlı yayında 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı Seda Sayan'ı taklit etti. Sefa Doğanay'ın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü. Sefa Doğanay'a ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Güzelliği ile dikkat çeken ve her fırsatta yaptırdığını dile getiren hatta canlı yayında takipçileriyle paylaşan Seda Sayan Sefa Doğanay'ın güldüren paylaşımını oldukça beğendi. Sefa Doğanay'a ünlü isimlerden de yorum yağdı. İşte Sefa Doğanay'ın "İp askı yaptırdım bacım" paylaşımı...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 08:32 Son Güncelleme: 1.10.2020 09:28 ABONE OL
Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...

Komedyen 57 yaşındaki 'ı fena ti'ye aldı. Sefa Doğanay geçtiğimiz günlerde canlı yayında 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı Seda Sayan'ı taklit etti. Sefa Doğanay'ın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...

'a ilk yorum ise 'dan geldi. Güzelliği ile dikkat çeken ve her fırsatta yaptırdığını dile getiren hatta canlı yayında takipçileriyle paylaşan Seda Sayan Sefa Doğanay'ın güldüren paylaşımını oldukça beğendi.

Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...

İşte 'ın "İp askı yaptırdım bacım" paylaşımı...

Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...

Doğanay'ın paylaşımına yorum yapan Seda Sayanise, kahkaha emojileri koyarak "Çok güzel olmuş" yazdı.

Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...

'a ünlü isimlerden de yorum yağdı.

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Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...
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