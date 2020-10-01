Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...

Sefa Doğanay'a ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Güzelliği ile dikkat çeken ve her fırsatta estetik yaptırdığını dile getiren hatta canlı yayında takipçileriyle paylaşan Seda Sayan Sefa Doğanay'ın güldüren paylaşımını oldukça beğendi.