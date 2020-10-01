Sefa Doğanay'ın Seda Sayan taklidi kırdı geçirdi... Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ın estetik paylaşımını fena ti'ye aldı...

Komedyen Sefa Doğanay 57 yaşındaki Seda Sayan'ı fena ti'ye aldı. Sefa Doğanay geçtiğimiz günlerde canlı yayında 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı Seda Sayan'ı taklit etti. Sefa Doğanay'ın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.
Sefa Doğanay'a ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Güzelliği ile dikkat çeken ve her fırsatta estetik yaptırdığını dile getiren hatta canlı yayında takipçileriyle paylaşan Seda Sayan Sefa Doğanay'ın güldüren paylaşımını oldukça beğendi.
Doğanay'ın paylaşımına yorum yapan Seda Sayanise, kahkaha emojileri koyarak "Çok güzel olmuş" yazdı.