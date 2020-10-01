Esra Erol'a Şehit ve Gazi ailelerinden anlamlı ödül

'Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, dün canlı yayında İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden ödül aldı. Dernek Başkanı Hakan Sulu'nun da katıldığı yayında Erol'a Ömür Boyu Yaşam Onur Ödülü takdim edildi. Erol teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Aramızda bulunan Şehit Esma Çevik'in annesine kalpten sarılıyorum. Bu ülkeye yiğit bir kadın yetiştirmişsiniz. Esma PKK'nın tuzak kurduğu bombayı çözmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. O hepimizin kardeşi, ablası. Allah sabırlar versin."



'LİNÇ GİRİŞİMİ VİCDANDAN YOKSUN BİR YAKLAŞIM'

Medya Derneği, ATV ve Esra Erol'a yönelik saldırılara ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Esra Erol'da programında ortaya çıkan şoke edici gerçekle yapımcıyı, kanalı, hatta bütün bir medya grubunu özdeşleştirmek vicdan ve izandan yoksun bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım Türkiye'de gazete çıkarmayı ve TV yayını yapmayı imkansız hale getirir. Bu saldırıların temelinde Turkuvaz Medya'nın FETÖ ve PKK başta olmak üzere terörle ve terör örgütleriyle mücadele konusunda sergilediği milli ve yerli tavrın bulunduğunu düşünüyoruz."

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