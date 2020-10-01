Haberler Günaydın Haberleri Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

’e kötü haber! Eski hizmetlisi 'yı ettiği iddia edilmişti!

Özbekistanlı ev hizmetlisinde COVİD-19 virüsü çıkınca döverek ormana bıraktığı öne sürülen ünlü sunucu ’e kötü haber! ünlü sunucu Seren Serengil’in eski hizmetlisine 3 ay süreyle tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar vermişti. uyruklu yardımcısı 'yı darbettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 14:47 Son Güncelleme: 1.10.2020 15:00 ABONE OL
Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

Şarkıcı hakkında, uyruklu yardımcısı 'yı ettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Gulnoza Mamatova'nın, şüpheli Seren Serengil'in evinde hizmetçi olarak çalıştığı anlatıldı.

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

Müşteki Mamatova'nın 28 Mart 2020'de Serengil'den bir günlük izin istemesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, Serengil'in izin vermemesi üzerine müşteki Mamatova'nın "istifa ettiğini" söylediği aktarıldı. İddianamede, bunun üzerine sanık 'in sinirlenerek müştekinin arkasından gidip saçını çektiği ve vücudunu tekmelediği ifade edildi.

Seren Serengil'in hizmetlisinden görüntülü açıklama | Video

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

Daha sonra aynı evde bulunan ve Serengil'in menajeri olan Mustafa Tohma'nın tarafları sakinleştirdiğine yer verilen iddianamede, sanık Serengil ve menajerinin istifa eden müştekiyi araçla Beykoz'da cadde üzerine bıraktıkları anlatıldı. İddianamede, müştekinin olayın yaşanmasından bir gün sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu aktarılarak, bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

İddianamede yer verilen ve Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu belirtildi. Söz konusu raporda ayrıca, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiğine yer verildi.

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

SERENGİL'DEN, "OLAY KURGUDAN İBARET" SAVUNMASI

Soruşturma aşamasında savunması alınan sanık , "Olay gününde evde müştekinin izin isteyip dışarı çıkmak istemesi üzerine aralarında sözlü münakaşa yaşandığı, ancak kesinlikle şiddet olayı geçmediği, kimseye fiziksel temasta bulunmadığı ve olayın kurgudan ibaret olduğu" iddiasında bulundu.

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

Müşteki Mamatova'nın beyanı ve bunu doğrular nitelikteki adli tıp raporunun birlikte değerlendirildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Serengil'in olay günü yaşanan tartışma neticesinde müştekinin arkasından giderek saçlarını çekmek ve sırtına tekme atmak suretiyle "basit yaralama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

Dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği ancak tarafların uzlaşmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

SERENGİL 3 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame gönderildiği Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık , 3 Kasım'da bu mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

OLAYIN GEÇMİŞİ

uyruklu 'nın avukatı Ali Çezik, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, müvekkilinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, 'siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' dediği, 'işten ayrıldığını' söylemesi üzerine, 'siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" ifade edilmişti.

Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

Dilekçede ayrıca, Mamatova'nın Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de savunulmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA