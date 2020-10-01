Seren Serengil’e kötü haber! Eski hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddia edilmişti!

Daha sonra aynı evde bulunan ve Serengil'in menajeri olan Mustafa Tohma'nın tarafları sakinleştirdiğine yer verilen iddianamede, sanık Serengil ve menajerinin istifa eden müştekiyi araçla Beykoz'da cadde üzerine bıraktıkları anlatıldı. İddianamede, müştekinin olayın yaşanmasından bir gün sonra adli rapor alarak şikayetçi olduğu aktarılarak, bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.