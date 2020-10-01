Sosyetenin tanınmış isimlerinden Aslı Şen: Yan gelip yatan sosyetik kadınlardan değilim

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Aslı Şen, kendisine yöneltilen 'Parası var, kozmetik işini keyiften yapıyor' eleştirilerine kızdı: "Sosyeteden hangi kadın benim gibi çalışıyor? Yedi yıldır işimin başındayım, yaz tatili olmasına rağmen haftanın dört günü İstanbul'a geliyorum. Yan gelip teknede yatma şansım varken kim benim gibi çalışıyor?"

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