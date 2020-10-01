Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal paylaşım! Gülenay Kalkan: Öyle tarifsiz bir acı ki...

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Testere Necmi karakteriyle hafızlarda yer edinen son olarak Oktay Kaynarca ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle1 Ekim 2019 günü 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, Ünlüoğlu'na olan özlemini duygusal bir paylaşımla dile getirdi.

EŞİNİN SESLENDİRDİĞİ ŞİİRİ PAYLAŞTI

Gülenay Kalkan, eşi Tarık Ünlüoğlu'nun fotoğrafı ile yaptığı paylaşımına "1 Ekim! Öyle tarifsiz bir acı ki..." notunu düştü.