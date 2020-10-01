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'nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi 'dan duygusal paylaşım! Gülenay Kalkan: Öyle tarifsiz bir acı ki...

'ndeki '' rolüyle hafızalara kazınan son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu , geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sevilen sanatçı ölüm yıl dönümünde özlemle anıldı. Usta oyuncunun eşi , hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Tarık Ünlüoğlu'nu, 1. ölüm yıl dönümünde andı. Tarık Ünlüoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan sosyal medya paylaşımı ile yürek burktu.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 14:43 Son Güncelleme: 1.10.2020 15:05 ABONE OL
Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal paylaşım! Gülenay Kalkan: Öyle tarifsiz bir acı ki...

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Testere Necmi karakteriyle hafızlarda yer edinen son olarak Oktay Kaynarca ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle1 Ekim 2019 günü 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, Ünlüoğlu'na olan özlemini duygusal bir paylaşımla dile getirdi.

EŞİNİN SESLENDİRDİĞİ ŞİİRİ PAYLAŞTI

Gülenay Kalkan, eşi Tarık Ünlüoğlu'nun fotoğrafı ile yaptığı paylaşımına "1 Ekim! Öyle tarifsiz bir acı ki..." notunu düştü.

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Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal paylaşım! Gülenay Kalkan: Öyle tarifsiz bir acı ki...
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