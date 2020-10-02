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'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!

Atv ekranlarında yayınlanan 'da programında yine duygusal anlar yaşandı. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ’ya aylar sonra Esra Erol ulaşmıştı. Arzu Ulu'nun çağrısına Esra Erol sessiz kalmadı. Onu, ailesi ve evlatları ile buluşturdu. Stüdyoda o an duygusal anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 20:45 Son Güncelleme: 2.10.2020 20:52 ABONE OL
Esra Erol'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!

Atv ekranlarında yayınlanan 'da programında yine duygusal anlar yaşandı. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 'ya aylar sonra Esra Erol ulaşmıştı. Arzu Ulu'nun çağrısına Esra Erol sessiz kalmadı. Onu, ailesi ve evlatları ile buluşturdu. Stüdyoda o an duygusal anlar yaşandı.

Esra Erol'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!

Hasret 'da son buldu! Atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol bir aileyi daha kavuşturdu. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 'ya aylar sonra Esra Erol ulaşmıştı. Genç kadın canlı yayına bağlanarak "çocuklarını çok özlediğini dile getirmişti"...

Esra Erol'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!

, bu çağrıya sessiz kalmadı ve günler sonra 'ya sürpriz yaparak onu ailesi ve evlatları ile buluşturdu. Stüdyoda ise o an duygusal anlar yaşandı.

Esra Erol'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!

'da programında evlatlarına ve ailesine kavuşan , gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına ve ailesine Esra Erol'da kavuştu! | Video

Esra Erol'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!

Öte yandan, aylar sonra kızlarına kavuşmanın sevincini yaşayan acılı aile 'a teşekkürlerini iletti.

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Esra Erol'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!
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