Esra Erol'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine duygusal anlar yaşandı. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Arzu Ulu'ya aylar sonra Esra Erol ulaşmıştı. Arzu Ulu'nun çağrısına Esra Erol sessiz kalmadı. Onu, ailesi ve evlatları ile buluşturdu. Stüdyoda o an duygusal anlar yaşandı.