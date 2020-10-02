Esra Erol'da Hasret son buldu! Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına  ve ailesine böyle kavuştu!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine duygusal anlar yaşandı. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Arzu Ulu'ya aylar sonra Esra Erol ulaşmıştı. Arzu Ulu'nun çağrısına Esra Erol sessiz kalmadı. Onu, ailesi ve evlatları ile buluşturdu. Stüdyoda o an duygusal anlar yaşandı.
Hasret Esra Erol'da son buldu! Atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol bir aileyi daha kavuşturdu. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Arzu Ulu'ya aylar sonra Esra Erol ulaşmıştı. Genç kadın canlı yayına bağlanarak "çocuklarını çok özlediğini dile getirmişti"...
Esra Erol'da programında evlatlarına ve ailesine kavuşan Arzu Ulu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına ve ailesine Esra Erol'da kavuştu! | Video
Öte yandan, aylar sonra kızlarına kavuşmanın sevincini yaşayan acılı aile Esra Erol'a teşekkürlerini iletti.