Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses "Özledim" dedi ve duygusal anlar yaşadı...

! İbrahim Tatlıses "Özledim" dedi ve duygusal anlar yaşadı...

Ünlü türkücü ile gündem oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses yeni programıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses, önceki gün Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntüledi. Yanında adının aşk dedikodularına karıştığı Gülçin Karakaya da vardı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:50 Son Güncelleme: 2.10.2020 11:13 ABONE OL
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses Özledim dedi ve duygusal anlar yaşadı...

Ünlü türkücü ile gündem oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses yeni programıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses Özledim dedi ve duygusal anlar yaşadı...

, önceki gün Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntüledi. Yanında adının aşk dedikodularına karıştığı Gülçin Karakaya da vardı.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses Özledim dedi ve duygusal anlar yaşadı...

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan , bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü sanatçı, program için bir gün önce yaptıkları provada çok duygulandığını söyledi.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses Özledim dedi ve duygusal anlar yaşadı...

Tatlıses "Tüylerim diken diken oldu. Ağladım da. Ben öyle beklemiyordum. Allah yardım etti. Bugün de prova var. İnşallah her şey güzel olacak. Ben de özledim, özlemez olur muyum?" dedi.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses Özledim dedi ve duygusal anlar yaşadı...

O KONULARA GİRMEYELİM

Sanatçı, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in "Evlatları arasında ayrım yapıyor" sözleriyle ilgili ise konuşmak istemedi: "O konulara girmeyelim.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses Özledim dedi ve duygusal anlar yaşadı...

adının aşk dedikodularına karıştığı asistanı Gülçin Karakaya ile...

ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses "Özledim" dedi ve duygusal anlar yaşadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA