İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses "Özledim" dedi ve duygusal anlar yaşadı...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses gözyaşları ile gündem oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses yeni programıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
İbrahim Tatlıses, önceki gün Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntüledi. Yanında adının aşk dedikodularına karıştığı Gülçin Karakaya da vardı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü sanatçı, program için bir gün önce yaptıkları provada çok duygulandığını söyledi.
Tatlıses "Tüylerim diken diken oldu. Ağladım da. Ben öyle beklemiyordum. Allah yardım etti. Bugün de prova var. İnşallah her şey güzel olacak. Ben de özledim, özlemez olur muyum?" dedi.
O KONULARA GİRMEYELİM
Sanatçı, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in "Evlatları arasında ayrım yapıyor" sözleriyle ilgili ise konuşmak istemedi: "O konulara girmeyelim.