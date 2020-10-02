Son dakika haberi: Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un fırlattığı bardak silah kabul edildi! Kız arkadaşını darp etmişti...

EVDEN ÇIKMASINA ENGEL OLMUŞ

İddianamede B.Y. 'nin bunun üzerine evden çıkmaya çalıştığı ancak Arkun'un çıkmasına engel olduğu anlatıldı. B.Y.'nin evde bulunan cep telefonunu ve bilgisayarı kullanmak istediği ancak sanık tarafından buna engel olunduğu vurgulanırken, müşteki kadının kendisini odaya kitleyerek koruma altına aldığı kaydedildi. İddianamede sanığın olayın ardından odanın kapısına gelerek özür dilemeye başladığı açıklandı.

YÜZÜNDEN KANLAR GELİNCE BIRAKMIŞ

B.Y.'nin kapıyı açması üzerine sanığın içeri girerek öpmeye çalıştığı, müşteki kadının engel olmak istemesi üzerine ise kolunu arkaya doğru ters çevirerek kafasına ve suratına yumruk atmaya başladığı belirtildi. İddianamede müşteki B.Y.'nin yüzünden kanlar geldiği ve bunun üzerine sanığın mağdur kadını bıraktığı anlatıldı.

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