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Şarkıcı uyanıklık peşinde! Berkay Şahin 'T' plaka ile vergide indirimi kaptı!

Şarkıcı yine uyanıklık yaptı. Şahin daha önce, futbolcu ile yaşadığı kavgayla gündeme gelmişti. Arda Turan ile davalık olan Berkay Şahin mahkemede aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemesi ile tepki çekmişti. Ünlü popçu Berkay kendisine 2 milyon 600 bin liraya yine bir cip aldı. Berkay Şahin'in aracının T plakası dikkatlerden kaçmadı. Araca geçici 'T' plaka taktıran popçu, bu sayede vergide büyük bir indirimi kaptı!

Giriş Tarihi: 2.10.2020 07:17 Son Güncelleme: 2.10.2020 07:24 ABONE OL
Şarkıcı Berkay Şahin uyanıklık peşinde! Berkay Şahin 'T' plaka ile vergide indirimi kaptı!

Şarkıcı yine uyanıklık yaptı. Şahin daha önce, futbolcu ile yaşadığı kavgayla gündeme gelmişti. Arda Turan ile davalık olan Berkay Şahin mahkemede aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemesi ile tepki çekmişti.

Şarkıcı Berkay Şahin uyanıklık peşinde! Berkay Şahin 'T' plaka ile vergide indirimi kaptı!

Takvim'in haberine göre ünlü popçu Berkay kendisine 2 milyon 600 bin liraya yine bir cip aldı. Popçu, Mercedes G serisi bir cipi garajına çekti. Lüks aracın geçici 'T' plakalı olması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Şarkıcı Berkay Şahin uyanıklık peşinde! Berkay Şahin 'T' plaka ile vergide indirimi kaptı!

TEST PLAKASI

'T' ile belirlenen geçici plaka sayesinde Berkay'ın cipi 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL'ye kavuştuğu iddia edildi. 'T' ile belirlenen geçici plakaların tanımı ise şöyle: "Prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan kurum, kuruluş veya teknik hizmet kuruluşlarına T harf grubu plakalı, olarak bir yıl süre ile verilen belgedir."

Şarkıcı Berkay Şahin uyanıklık peşinde! Berkay Şahin 'T' plaka ile vergide indirimi kaptı!

1 YIL SONRA GERİ VERİLİYOR

Bu tür belgeyle alınan plakayla araçların sadece yönetmelikte belirlenen amaçlar için kullanılacağını belirten uzmanlar, "Bu araçlar kısa süreli test için kullanılıyor. Kapalı alanlarda çarpışma testi ya da yol testi için deneniyor. Duyumlarımıza göre bazen bu tür plakalarla binek otomobil olarak kullanıp vergi ödememek gibi durumlar olduğu iddia ediliyor. Böylece 1 yıl geçici plakayla kullanıp sonra galeriye geri vermek gibi olaylar olduğu da iddia ediliyor"dediler.

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Şarkıcı Berkay Şahin uyanıklık peşinde! Berkay Şahin 'T' plaka ile vergide indirimi kaptı!
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