Yağmur Aşık ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur’dan bomba iddia geldi! Aysun Kayacı da...

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ile arasında sular durulmuyor! Yağmur’dan bomba iddia geldi! da...

Eski futbolcu ile eşi her gün yeni iddialarla gündemde yer alıyor. Uzun süredir boşanma aşamasında olan ikili sosyal medyada da yaptıkları açıklamalarla yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 'un Yağmur Aşık'ın sapkın planları olduğunu iddia ettiği itirafları gündemi sarsmıştı. En son gelen bilgiye göre, bir televizyon programına katılan Yağmur Aşık Emre Aşık’ın yıllar önce aşk yaşadığı ile ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 11:12 Son Güncelleme: 2.10.2020 11:27 ABONE OL
Yağmur Aşık ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur’dan bomba iddia: Aysun Kayacı’da...

ve cephesinde sular durulmuyor. Emre Aşık'la olan evliliğinden üç çocuk sahibi olan Yağmur Aşık boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında kan donduran açıklamalar yapmaya devam ediyor. Çalkantılı hayatıyla sosyal medyanın gündemine oturan Yağmur Aşık (Sarnıç), Emre Aşık'ın yıllar önce aşk yaşadığı ile ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.

YAĞMUR AŞIK İLE EMRE AŞIK ARASINDA SULAR DURULMUYOR!

Emre Aşık'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasının ardından da sessizliğini bozdu. Sarnıç, boşanmak üzere olduğu eşi Emre Aşık'a yanıt verdi. Hem sosyal medyadan konuşan hem de bir televizyon programında canlı yayına çıkan Yağmur Sarnıç, çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte ikilli arasında yaşanan son gelişmeler...

Yağmur Aşık ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur’dan bomba iddia: Aysun Kayacı’da...

YAĞMUR AŞIK'TAN YENİ AÇIKLAMALAR GELDİ!

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından konuyla ilgili "Rezillik", "Bu rezillik artık sınırları aştı" gibi yüzlerce yorum yapıldı.

Eski futbolcu ile boşanma aşamasında olduğu eşi arasında sular durulmuyor. Kendisini cezaevi firarisi 'la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne süren Aşık, şikâyetçi olmuştu. Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti.

Yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yapan Aşık'ın ardından Sarnıç da sessiz kalmadı. Önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yağmur Sarnıç, ardından Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına katıldı.

Emre Aşık'ın "Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım" sözleri ön plana çıkmıştı.

Yağmur Aşık ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur’dan bomba iddia: Aysun Kayacı’da...

Instagram hesabından açıklama yapan , "İstediğiniz kadar iftira atın umurumda değil. Sırf bazı konuları ayyuka çıkartmayayım diye yapıyorsunuz ama bilenler zaten biliyor. Erdi denilen şahısla birlikte hareket ettiğiniz ortada" dedi.

'ın cinsel tercihinin farklı olduğunu iddia eden Yağmur Sarnıç, yaptığı açıklamada bu durumu öğrendiğinde 45 kiloya düştüğünü söyledi.

Sarnıç, sözlerine, "Ben Emre'nin durumunu ilk öğrendiğimde mesaj attım. Keşke ben bunu öğrenmeseydim de ölseydim dedim. 45 kiloya düştüm. İnsanlar beni arayarak neler anlattı..." diyerek devam etti.

Yağmur Aşık ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur’dan bomba iddia: Aysun Kayacı’da...

, 'un kendisine yalan ifade verdirdiğini söyledi. Sarnıç, "Bana bir tanıdık arayıp 'Hakkında yakalanma emri çıktı' deyince panikledim. Neden yakalanma emri olduğunu bilmediğim için Erdi'yle kaçtım ve yakalandım. Bana o sırada 'Hamileyim de, imam nikâhımız var diye ifade ver, yoksa döverler' dedi. O yüzden ifademde ilk başta yalan söyledim" dedi.

Sarnıç, 'ın yıllar önce aşk yaşadığı ile ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu ve "Aysun Kayacı ile aşkını ilk başlarda kıskanıyordum ama sonra ne olduğunu duyunca o kıza çok acıdım. Emre kendisi anlattı bana, Aysun'u dövüyormuş. Aysun onun kişisel durumlarını biliyor. Bunları söylemeye kalktığında mafya tarafından tehdit edildi ve ölüm korkusu yüzünden yurtdışına kaçtı" diye konuştu.

Kaynak- Milliyet

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Yağmur Aşık ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur’dan bomba iddia geldi! Aysun Kayacı da...
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