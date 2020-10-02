Yağmur Aşık ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur’dan bomba iddia geldi! Aysun Kayacı da...

Emre Aşık ve Yağmur Aşık cephesinde sular durulmuyor. Emre Aşık'la olan evliliğinden üç çocuk sahibi olan Yağmur Aşık boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında kan donduran açıklamalar yapmaya devam ediyor. Çalkantılı hayatıyla sosyal medyanın gündemine oturan Yağmur Aşık (Sarnıç), Emre Aşık'ın yıllar önce aşk yaşadığı Aysun Kayacı ile ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.

YAĞMUR AŞIK İLE EMRE AŞIK ARASINDA SULAR DURULMUYOR!

Emre Aşık'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasının ardından Yağmur Sarnıç da sessizliğini bozdu. Sarnıç, boşanmak üzere olduğu eşi Emre Aşık'a yanıt verdi. Hem sosyal medyadan konuşan hem de bir televizyon programında canlı yayına çıkan Yağmur Sarnıç, çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte ikilli arasında yaşanan son gelişmeler...