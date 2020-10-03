Ali Rıza Binboğa'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mustafa Özkent'e Yavuz Bingöl tanıklık yaptı!

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetiminde olduğu dönem Gizem Saatçi'ye, "Ali Rıza Binboğa, 8.5 milyon lirayı hesabına geçirmiştir, dolandırıcıdır. Binboğa'nın darp ettirilmesi gerekir' diyerek Binboğa'yı hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Mustafa Özkent'in davasında Yavuz Bingöl de tanıklık yaptı.