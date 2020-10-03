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'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan 'e tanıklık yaptı!

’in toplantısında “ görevi esnasında 8.5 milyon lirayı kendi hesabına geçirmiştir, dolandırıcıdır. Ali Rıza Binboğa’nın darp ettirilmesi gerekir” dediği iddia edilmişti. Ali Rıza Binboğa’yı hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Mustafa Özkent’in davasında tanık olarak dinlendi. Yavuz Bingöl, “Sanığın ağzından böyle bir cümle duymadım” dedi.

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Giriş Tarihi: 3.10.2020 10:59 Son Güncelleme: 3.10.2020 11:09 ABONE OL
Ali Rıza Binboğa'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mustafa Özkent'e Yavuz Bingöl tanıklık yaptı!

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği () yönetiminde olduğu dönem Gizem Saatçi'ye, ", 8.5 milyon lirayı hesabına geçirmiştir, dolandırıcıdır. Binboğa'nın darp ettirilmesi gerekir' diyerek Binboğa'yı hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı 'in davasında de tanıklık yaptı.

Ali Rıza Binboğa'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mustafa Özkent'e Yavuz Bingöl tanıklık yaptı!

Bingöl, "Özkent'le aynı masada oturduğumuz doğru ama tanığın ağzından böyle bir cümle duymadım. Gizem Saatçi'yi de tanımam" dedi.

Ali Rıza Binboğa'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mustafa Özkent'e Yavuz Bingöl tanıklık yaptı!

Daha önce tanıklık yapan MFÖ grubundan Fuat Güner ve Coşkun Sabah da bu sözleri duymadıklarını belirtti. Özkent ise "Şikayet art niyetlidir.

Ali Rıza Binboğa'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mustafa Özkent'e Yavuz Bingöl tanıklık yaptı!

Müşteki Gizem Saatçi'nin yalan beyanına inanmıştır" demişti. Mahkeme, son olarak aynı masada bulunan Ercan Saatçi ile Selami Şahin'in de polis zoruyla tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

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Ali Rıza Binboğa'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mustafa Özkent'e Yavuz Bingöl tanıklık yaptı!
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