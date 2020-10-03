Ali Rıza Binboğa'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mustafa Özkent'e Yavuz Bingöl tanıklık yaptı!

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetiminde olduğu dönem Gizem Saatçi'ye, "Ali Rıza Binboğa, 8.5 milyon lirayı hesabına geçirmiştir, dolandırıcıdır. Binboğa'nın darp ettirilmesi gerekir' diyerek Binboğa'yı hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Mustafa Özkent'in davasında Yavuz Bingöl de tanıklık yaptı.
Bingöl, "Özkent'le aynı masada oturduğumuz doğru ama tanığın ağzından böyle bir cümle duymadım. Gizem Saatçi'yi de tanımam" dedi.
Daha önce tanıklık yapan MFÖ grubundan Fuat Güner ve Coşkun Sabah da bu sözleri duymadıklarını belirtti. Özkent ise "Şikayet art niyetlidir.
Müşteki Gizem Saatçi'nin yalan beyanına inanmıştır" demişti. Mahkeme, son olarak aynı masada bulunan Ercan Saatçi ile Selami Şahin'in de polis zoruyla tanık olarak dinlenmesine karar verdi.