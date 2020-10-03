Son Dakika Haber: Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’tan bomba itiraflar geldi! Arkadaşım bana tecavüz etmeye çalıştı

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Haber: ’ın boşanma aşamasında olduğu ’tan bomba itiraflar geldi! Arkadaşım bana tecavüz etmeye çalıştı

’ın boşanma sürecinde olduğu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Çalkantılı hayatıyla magazin gündeminin bir numaralı haline gelen Yağmur katıldığı bir televizyon programında şoke eden itiraflarda bulundu. Çok samimi olmadığı bir arkadaşının kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündeme gelen Yağmur Aşık’ın açıklamaları haberimizde…

Giriş Tarihi: 3.10.2020 16:42 Son Güncelleme: 3.10.2020 16:43 ABONE OL
Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’tan flaş açıklama! Arkadaşım bana tecavüz etmeye çalıştı!

Eski milli futbolcu 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi 'tan bomba itiraf geldi. Bilindiği üzere (Aşık), Emre Aşık'ı öldürmek için kurguladığı iddia edilen kiralık katil olayı ile gündemde yer alıyordu. Son olarak katıldığı bir televizyon programında reşit olmadan önce bir arkadaşının kendisine arabada tecavüz etmeye kalkıştığını itiraf etti.

YAĞMUR AŞIK'TAN ŞOKE EDEN İTİRAF! ARKADAŞIM BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI!

Günlerdir boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Yağmur Aşık bomba itiraflarıyla sosyal medyayı salladı. Yağmur Aşık reşit olmadan önce bir arkadaşının kendisine arabada tecavüz etmeye kalkıştığını itiraf etti.

Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’tan flaş açıklama! Arkadaşım bana tecavüz etmeye çalıştı!

'ARABADA BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKTI'

Eski milli Futbolcu 'ın boşanmak üzere olduğu eşi , UçanKuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programına konuk oldu. Sarnıç: "Çok samimi olmadığım bir arkadaşım beni bir yere bırakacaktı, arabada bana tecavüz etmeye çalıştı.

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Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’tan flaş açıklama! Arkadaşım bana tecavüz etmeye çalıştı!

Ben orada kendimi koruyamasaydım, bana tecavüz edip belki de daha sonra öldürüp gömecekti. Hayır evli değildim o zamanlar. Daha reşit bile değildim bu olayı yaşadığımda. İnsan kendinin korumalı" dedi.

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Son Dakika Haber: Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’tan bomba itiraflar geldi! Arkadaşım bana tecavüz etmeye çalıştı
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