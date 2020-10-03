Son Dakika Haber: Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’tan bomba itiraflar geldi! Arkadaşım bana tecavüz etmeye çalıştı

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'tan bomba itiraf geldi. Bilindiği üzere Yağmur Sarnıç (Aşık), Emre Aşık'ı öldürmek için kurguladığı iddia edilen kiralık katil olayı ile gündemde yer alıyordu. Son olarak katıldığı bir televizyon programında reşit olmadan önce bir arkadaşının kendisine arabada tecavüz etmeye kalkıştığını itiraf etti.

YAĞMUR AŞIK'TAN ŞOKE EDEN İTİRAF! ARKADAŞIM BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI!

Günlerdir boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Yağmur Aşık bomba itiraflarıyla sosyal medyayı salladı. Yağmur Aşık reşit olmadan önce bir arkadaşının kendisine arabada tecavüz etmeye kalkıştığını itiraf etti.