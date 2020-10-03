Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor’dan hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar! ‘Çok büyük acılar çektim’

Usta oyuncu, Selda Alkor'u hep renkli ışıklar arasında gördük. Aslında Alkor'un acılarla geçen bir çocukluk dönemi var. 12 yaşında babasını, 16 yaşında annesini, ardından ağabeyini ve son olarak da ablasını kaybetmiş usta oyuncu. "Hayatta yapayalnız kaldım diyen" Alkor, o günlere dönüp yaşadığı zorlu zamanları anlatırken boğazı düğümleniyor.
Ünlü oyuncu o günleri şöyle anlattı: "Sadece duygusal açıdan kendimi kötü hissettim tabii ki... Zaman zaman insanın birilerine dayanma, birilerinin omzuna yaslanma ihtiyacı vardır. Benim ailemden kimse kalmadığı için bunu pek yaşayamadım.
Eşim ve onun ailesiyle birlikte bunu yaşadım. Ailem ufak bir aileydi. Annem, babam, ablam, abim ve ben vardık. Babamı, annemi, abimi ve ablamı kaybettim. Babam öldüğü zaman 12 yaşındaydım. Tabii bu bir çocuk için çok acı. Babasız kalmak... Üstelik sevgi dolu bir babaydı. Her akşam bana sevdiğim çikolatadan getirirdi, kibar ve duygusal bir babadan ayrılmak çok zordu benim için. O yaştan sonra annemin koynunda, annemle birlikte yattım.
Anne ve babamı bir arada orada buldum ben. 16 yaşındayken de annemi kaybettim. Çok gençti, 52 yaşındaydı. Hâlâ baba ve anne dendiği zaman burnumun direği sızlar. Onların yokluğunu hep ararım çok uzun yıllar geçmesine rağmen." Kendisine destek veren, başını okşayan kimsenin olmadığını söyleyen Alkor, bu acıların güçlü ve olgun olmasını sağladığını söyledi: "Ailemi kaybetmek duygusal açıdan kendimi kötü hissettirse de bende bir travma yaratmadı. Aksine daha fazla çalışma azmi yarattı.
Erken olgunlaşmamı sağladı. Hayatı farklı yönleriyle tanıdım. Zengin ve kalabalık ailelerin çocukları gibi her şeye sahip olarak değil, kendi aklım ve çabamla bir yere geldim. Bunların sayesinde oldu eğer bir yere geldiysem. Arkamda beni pohpohlayan annem ve babam, maddi ve manevi açıdan destek veren kimse yoktu. Travma yaratmak yerine aklım sayesinde daha başarılı bir insan olma yolunda ilerledim. Tabii kalbimin bir köşesinde o yalnızlığın verdiği duygusallık hep var oldu, hâlâ da var, eşim de olsa..."
'EŞİMLE ACILARIMI UNUTMAYA ÇALIŞTIM'
Çok küçük yaşta tüm ailesini yitiren Alkor, hayatındaki büyük boşluğu eşi Cihat İlkbaşaran ile doldurmaya çalışmış. Ünlü oyuncu, eşiyle değişen hayatını şöyle özetledi: "Neticede bu duyguların hepsini eşim Cihat'ta aradım. Eşim bana yeni bir aile verdi. Onlar kalabalık bir aileydi.
Birbirimizi kırmadan yaşadık, kayınvalidemi ve kayınpederimi gerçek bir anne-baba gibi gördüm. 'Bundan sonra benim annem ve babam sizsiniz' dedim evlendikten sonra. Kardeşlerini de kardeşlerim gibi gördüm. Bütün bu dönemi rahat geçirdim kendi aklımla...
Belki çok fazla okumam, çok fazla insanlarla sıcak ve yakın olma yeteneğim bana hayatta başka duygularla baş edebilmeyi öğretti."