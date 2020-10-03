Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor’dan hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar! ‘Çok büyük acılar çektim’

Erken olgunlaşmamı sağladı. Hayatı farklı yönleriyle tanıdım. Zengin ve kalabalık ailelerin çocukları gibi her şeye sahip olarak değil, kendi aklım ve çabamla bir yere geldim. Bunların sayesinde oldu eğer bir yere geldiysem. Arkamda beni pohpohlayan annem ve babam, maddi ve manevi açıdan destek veren kimse yoktu. Travma yaratmak yerine aklım sayesinde daha başarılı bir insan olma yolunda ilerledim. Tabii kalbimin bir köşesinde o yalnızlığın verdiği duygusallık hep var oldu, hâlâ da var, eşim de olsa..."