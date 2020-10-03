Emre Aşık ile Yağmur Aşık olayında son dakika gelişmesi! Yağmur Aşık'ın eski sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu...

Yağmur ile aramda normal arkadaşlık dışında herhangi bir şey yok. Ancak aramızda bir şey olduğu düşüncesi ile böyle bir suçlamaya muhatap olduğumu düşünüyorum. Bana da zaman zaman 'Hesaplaşacağız, görüşeceğiz' tarzında mesajlar yazıyordu. Ben cevap vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum."