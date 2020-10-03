Emre Aşık ile Yağmur Aşık olayında son dakika gelişmesi! Yağmur Aşık'ın eski sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu...

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ile olayında gelişmesi! Yağmur Aşık'ın eski sevgilisi 'un itirafları kan dondurmuştu...

Günlerdir konuşulan ile arasında yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor. haberine göre Yağmur Aşık’ın savcılık ve hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Yağmur Aşık, itirafçı ’un kendisini ve ’i kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabileceğini öne sürdü. Erdi Şenürek de aynı şekilde savunma yaparak, asıl Emre Aşık’ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 3.10.2020 10:44 Son Güncelleme: 3.10.2020 10:46 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

ile cezaevi firarisi olan sevgilisi , 'ı öldürmek için planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. 27 Eylül'de Emre Aşık, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne gidip, eşinin kendisini öldürtmesi için ikinci tetikçi tuttuğunu öne sürmüştü.

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

ile cezaevi firarisi olan sevgilisi , 'ı öldürmek için planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. 27 Eylül'de Emre Aşık, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne gidip, eşinin kendisini öldürtmesi için ikinci tetikçi tuttuğunu öne sürmüştü.

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

'ın şikayeti üzerine ikinci tetikçi olduğu öne sürülen gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. ile Şenürek'in İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu ve savunmalarına SABAH ulaştı.

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

'ı kasten öldürmeye teşebbüs ile suçlanan Şenürek, şunları anlattı: "Yağmur aile dostum olur. Ben hafriyat işiyle uğraşırım. Emre Aşık ile hiç karşılaşmadım ve tanışmadım.

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

Yağmur ile aramda normal arkadaşlık dışında herhangi bir şey yok. Ancak aramızda bir şey olduğu düşüncesi ile böyle bir suçlamaya muhatap olduğumu düşünüyorum. Bana da zaman zaman 'Hesaplaşacağız, görüşeceğiz' tarzında mesajlar yazıyordu. Ben cevap vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

'ERDİ BENİ KISKANDIĞI İÇİN İHBARDA BULUNDU'
Eşini kasten öldürmek suçundan yargılanan , kendisini şöyle savundu:

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

Baycan'ı ailem aracılığıyla tanırım. Emre ile boşanmak istedik ve iki yıldır davamız sürüyor. Ancak Emre ile ilgili onun arkadaşı olduğunu söyleyen birisi elinde bilgi ve belgeler olduğunu söyleyerek bana yardımcı olmak istedi.

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

adındaki bu kişiyi Emre'nin gönderdiğini daha sonra anladım. Ayrıca Sungur'un bana platonik aşık olduğunu da attığı mesajlarla ve sözlü olarak yüzüme söylemesiyle öğrenmiş oldum.

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

Sungur ile aramızda hiçbir şey yoktur. Bu kişi tüm bu süreçte bana destek olan Baycan'ın ailesini biliyor. Emre'nin de yönlendirmesi ile Baycan ve benim hakkımda bu suçlamayı yaptı.

Son Dakika Haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu…

Erdi daha dört gün önce, kendisi lehine tanıklık yaptı. Baycan'ı kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabilir. Özel hayatıma ilişkin görüntüleri telefonumdan temin edip, basına veren kişi Erdi'dir. Ben açmayayım diye benim lehime tanıklık yapmak suretiyle yardımcı olmuştu. Ben de dava açmayacağımın sözünü vermiştim. İşim bitince onu engelledim. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış şizofren birisidir.

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Emre Aşık ile Yağmur Aşık olayında son dakika gelişmesi! Yağmur Aşık'ın eski sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurmuştu...
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