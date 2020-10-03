SON DAKİKA! Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme planlarını anlatmıştı! Erdi Sungur İstanbul'da gözaltına alındı...

Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrolle serbest bırakılmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.