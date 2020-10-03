Yağmur Aşık’ın savcılık ve hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı: Emre hesaplaşacağız diye mesaj attı

Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. 27 Eylül'de Emre Aşık, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne gidip, eşinin kendisini öldürtmesi için ikinci tetikçi tuttuğunu öne sürmüştü. Emre Aşık'ın şikayeti üzerine ikinci tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Şenürek gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yağmur Aşık ile Şenürek'in İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu ve savunmalarına SABAH ulaştı. Emre Aşık'ı kasten öldürmeye teşebbüs ile suçlanan Şenürek, şunları anlattı: "Yağmur aile dostum olur. Ben hafriyat işiyle uğraşırım. Emre Aşık ile hiç karşılaşmadım ve tanışmadım. Yağmur ile aramda normal arkadaşlık dışında herhangi bir şey yok. Ancak aramızda bir şey olduğu düşüncesi ile böyle bir suçlamaya muhatap olduğumu düşünüyorum. Bana da zaman zaman 'Hesaplaşacağız, görüşeceğiz' tarzında mesajlar yazıyordu. Ben cevap vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum."



'Erdi beni kıskandığı için ihbarda bulundu'

Eşini kasten öldürmek suçundan yargılanan Yağmur Aşık, kendisini şöyle savundu:

Baycan'ı ailem aracılığıyla tanırım. Emre ile boşanmak istedik ve iki yıldır davamız sürüyor. Ancak Emre ile ilgili onun arkadaşı olduğunu söyleyen birisi elinde bilgi ve belgeler olduğunu söyleyerek bana yardımcı olmak istedi. Erdi Sungur adındaki bu kişiyi Emre'nin gönderdiğini daha sonra anladım. Ayrıca Sungur'un bana platonik aşık olduğunu da attığı mesajlarla ve sözlü olarak yüzüme söylemesiyle öğrenmiş oldum. Sungur ile aramızda hiçbir şey yoktur. Bu kişi tüm bu süreçte bana destek olan Baycan'ın ailesini biliyor. Emre'nin de yönlendirmesi ile Baycan ve benim hakkımda bu suçlamayı yaptı.

Erdi daha dört gün önce, kendisi lehine tanıklık yaptı. Baycan'ı kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabilir. Özel hayatıma ilişkin görüntüleri telefonumdan temin edip, basına veren kişi Erdi'dir. Ben dava açmayayım diye benim lehime tanıklık yapmak suretiyle yardımcı olmuştu. Ben de dava açmayacağımın sözünü vermiştim. İşim bitince onu engelledim. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış şizofren birisidir.

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