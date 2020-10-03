Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! "Çok yakışıklı olmuşsun"

Farklı tarzıyla her daim adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son olarak asker traşı oldu. Şarkıcının yeni imajını gören takipçileri "Çok yakışıklı olmuşsun" yorumu yaptı.
Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla ve sürekli değiştirdiği imajıyla her daim adından söz ettiren Yıldız Tilbe, saçlarını kısacık kestirdi.
"YAKIŞIKLI OLMUŞSUN ABLA"
Daha önce de defalarca kez imajını değiştiren Yıldız Tilbe'nin son imajı için "Çok yakışıklı olmuşsun abla" yorumları yapıldı.
Tilbe ise yeni imajı hakkında gelen eleştirilere sessiz kaldı.