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gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! "Çok yakışıklı olmuşsun"

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı , yaptığı paylaşımlarla olmayı başarıyor. Ünlü sanatçı saçlarını kazıttığı fotoğrafıyla bir anda gündeme oturdu. Saçlarını kısacık kestirmeye karar veren Yıldız Tilbe, yeni görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı, saçlarını da birçok kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı. Yıldız Tilbe, modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır " notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 15:39 Son Güncelleme: 3.10.2020 15:46 ABONE OL
Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! Çok yakışıklı olmuşsun

Farklı tarzıyla her daim adından söz ettiren , son olarak oldu. Şarkıcının yeni imajını gören takipçileri "Çok yakışıklı olmuşsun" yorumu yaptı.

Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! Çok yakışıklı olmuşsun

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla ve sürekli değiştirdiği imajıyla her daim adından söz ettiren , saçlarını kısacık kestirdi.

Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! Çok yakışıklı olmuşsun

Yeni imajını "Hazır " notuyla Twitter'dan paylaşan şarkıcıya yağdı.

Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! Çok yakışıklı olmuşsun

"YAKIŞIKLI OLMUŞSUN ABLA"

Daha önce de defalarca kez imajını değiştiren 'nin son imajı için "Çok yakışıklı olmuşsun abla" yorumları yapıldı.

Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! Çok yakışıklı olmuşsun

Tilbe ise yeni imajı hakkında gelen eleştirilere sessiz kaldı.

Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! Çok yakışıklı olmuşsun

İşte ünlü şarkıcının yeni imajı...

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Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! "Çok yakışıklı olmuşsun"
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