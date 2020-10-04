Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı evinde çalışan kadın tarafından soyulduğunu iddia etti! Harika Avcı: Hem paramı çaldı hem darp etti...

Eve zorla giriş izinin olmadığını ifade eden Avcı, "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonu açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darp etmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı. Hastaneye giderek darp raporu aldım" dedi.