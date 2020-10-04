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Şarkıcı ve oyuncu evinde çalışan kadın tarafından soyulduğunu iddia etti! Harika Avcı: Hem paramı çaldı hem darp etti...

Şarkıcı ve oyuncu , geçen yıl evinde sakladığı 1.5 milyon lirasının çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve parayı hizmetlisi Sunay Y.'nin çaldığını iddia etmişti. Soruşturmanın detaylarına GÜNAYDIN ulaştı... Harika Avcı ifadesinde, yatağının altında bulundurduğu paranın yerini yanında çalıştırdığı hizmetli Sunay Y.'den başka kimsenin bilmediğini ve kapının zorlanmadığını belirterek parayı çalanın hizmetlisi olduğunu iddia etti. Eve zorla giriş izinin olmadığını ifade eden Harika Avcı, "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi..." dedi.

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Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:36 Son Güncelleme: 4.10.2020 10:47 ABONE OL
Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı evinde çalışan kadın tarafından soyulduğunu iddia etti! Harika Avcı: Hem paramı çaldı hem darp etti...

Şarkıcı ve oyuncu , geçen yıl evinde sakladığı 1.5 milyon lirasının çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve parayı hizmetlisi Sunay Y.'nin çaldığını iddia etmişti. Halen süren soruşturmada Avcı'nın şikayeti üzerine ifadesi alınan hizmetli Sunay Y., parayı çalmadığını, iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürdü ve suçlamaları reddetti.

Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı evinde çalışan kadın tarafından soyulduğunu iddia etti! Harika Avcı: Hem paramı çaldı hem darp etti...

'PARA ÇALINDIKTAN SONRA İŞE GELMEDİ'

Soruşturmanın detaylarına GÜNAYDIN ulaştı... Avcı ifadesinde, yatağının altında bulundurduğu paranın yerini yanında çalıştırdığı hizmetli Sunay Y.'den başka kimsenin bilmediğini ve kapının zorlanmadığını belirterek parayı çalanın hizmetlisi olduğunu iddia etti.

Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı evinde çalışan kadın tarafından soyulduğunu iddia etti! Harika Avcı: Hem paramı çaldı hem darp etti...

Eve zorla giriş izinin olmadığını ifade eden Avcı, "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonu açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darp etmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı. Hastaneye giderek darp raporu aldım" dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı evinde çalışan kadın tarafından soyulduğunu iddia etti! Harika Avcı: Hem paramı çaldı hem darp etti...

İfadesi alınan hizmetli Sunay Y., "Parayı ben çalmadım. Bana iftira atıldı. tarafından ben darp edildim" dedi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma sürüyor.

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Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı evinde çalışan kadın tarafından soyulduğunu iddia etti! Harika Avcı: Hem paramı çaldı hem darp etti...
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