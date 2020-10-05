Cem Uzan'ın yasak aşkı kısa sürdü! 60 yaşındaki Cem Uzan eşi Funny Blanchelande'ı 27 yaşındaki model için terk etmişti...

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'ın yasak aşkı kısa sürdü! 60 yaşındaki Cem Uzan eşi Funny Blanchelande'ı 27 yaşındaki model için terk etmişti...

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, Ekim 2009'dan bu yana firari olarak 'da yaşayan 'ın, üçüncü eşi Monakolu Funny Blanchelande ile evliliğinin de sallantıda olduğunu yazmıştı. 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan da bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş; 40 yaşındaki eşi Funny Blanchelande'ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu için terk etmişti. Cem Uzan'ın uğruna eşini terkettiği Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı uzun sürmedi.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 5.10.2020 07:01 Son Güncelleme: 5.10.2020 07:10 ABONE OL
Cem Uzan'ın yasak aşkı kısa sürdü! 60 yaşındaki Cem Uzan eşi Funny Blanchelande'ı 27 yaşındaki model için terketmişti...

Ekim 2009'dan bu yana firari olarak 'da yaşayan 'ın, üçüncü eşi Monakolu Fanny Hanım ile evliliğinin de sallantıda olduğunu yazmıştım geçen ay. 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan da bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş; 40 yaşındaki eşi Fanny Hanım'ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu için terk etmişti.

Cem Uzan'ın yasak aşkı kısa sürdü! 60 yaşındaki Cem Uzan eşi Funny Blanchelande'ı 27 yaşındaki model için terketmişti...

Ancak 'ın yarı yaşından küçük sevgilisi ile 'büyük' aşkı uzun soluklu olmadı. Uzan, yuvasını yıkmaya göze aldığı sevgilisi ile köprüleri attı!

Cem Uzan'ın yasak aşkı kısa sürdü! 60 yaşındaki Cem Uzan eşi Funny Blanchelande'ı 27 yaşındaki model için terketmişti...

Yasak aşk yaşadıkları dönemde Instagram sayfasında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Uzan, Gabrielle'nin sayfasındaki, neredeyse tüm fotoğrafları like'lamıştı.

Cem Uzan'ın yasak aşkı kısa sürdü! 60 yaşındaki Cem Uzan eşi Funny Blanchelande'ı 27 yaşındaki model için terketmişti...

Aşk bitince karşılıklı takibi de bıraktılar. 60 yaşında çapkınlık yapmaya kalkan Uzan'ın elinde böylece yıkılmış yuvadan başka bir şey kalmadı.

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Cem Uzan'ın yasak aşkı kısa sürdü! 60 yaşındaki Cem Uzan eşi Funny Blanchelande'ı 27 yaşındaki model için terk etmişti...
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