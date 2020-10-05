Cem Uzan'ın yasak aşkı kısa sürdü! 60 yaşındaki Cem Uzan eşi Funny Blanchelande'ı 27 yaşındaki model için terk etmişti...

Ekim 2009'dan bu yana firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın, üçüncü eşi Monakolu Fanny Hanım ile evliliğinin de sallantıda olduğunu yazmıştım geçen ay. 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan da bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş; 40 yaşındaki eşi Fanny Hanım'ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için terk etmişti.
Ancak Cem Uzan'ın yarı yaşından küçük sevgilisi Gabriele Tevainyte ile 'büyük' aşkı uzun soluklu olmadı. Uzan, yuvasını yıkmaya göze aldığı sevgilisi ile köprüleri attı!
Yasak aşk yaşadıkları dönemde Instagram sayfasında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Uzan, Gabrielle'nin sayfasındaki, neredeyse tüm fotoğrafları like'lamıştı.
Aşk bitince karşılıklı takibi de bıraktılar. 60 yaşında çapkınlık yapmaya kalkan Uzan'ın elinde böylece yıkılmış yuvadan başka bir şey kalmadı.