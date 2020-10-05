Dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada corona virüse yenildi! Coronaya yakalanan 81 yaşındaki modacı Kenzo Takada hayatını kaybetti!

Yetmişli yıllarda Paris modasına renk ve yaratıcılık getiren Japon tasarımcı Kenzo Takada, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Ocak ayında tanıttığı lüks ev eşyaları ve yaşam tarzı markası K3, daha sonra Kenzo olarak bilinen moda markası ile tekrar gündeme gelmişti.

Doğu esintilerini batıya uyarlayan modacı ilk defilesini Nisan 1970'de Paris'teki Galerie Vivienne'deki butiğinde sahneledi. 1983'te, 1987'de Kenzo Homme olan bir erkek serisi başlattı. Daha gündelik spor giyim ürünleri Kenzo Jeans ve Kenzo Jungle 1986'da piyasaya sürdü.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Takada'yla ilgili "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesinde vefat etti" açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz yaz tatil için Türkiye'ye gelen Takada, ilk kez 20 sene önce Bodrum'a geldiğini söylemişti.