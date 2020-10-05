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’nun sevgilisi sessizliğini bozdu! ’nin yuvasını yıktı mı?

2016 yılında evlendiği 'yle geçtiğimiz aylarda boşanan ’nun ünlü oyuncu ’la olan aşkı gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyayı kullanan Merve Çağıran, İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını yaptığı paylaşımla haykırmıştı. Merve Çağıran, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun fotoğrafını hesabından yayınlamıştı. İsmail Hacıoğlu ile yaşamaya başlayan oyuncu Merve Çağıran, olduğu yönündeki iddialara sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 10:34 Son Güncelleme: 5.10.2020 10:39 ABONE OL
İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran sessizliğini bozdu! Duygu Kaya Kumarki’nin yuvasını yıktı mı?

Yakın zamanda eşinden boşanan ile yaşamaya başlayan oyuncu , olduğu yönündeki iddialara sessizliğini bozdu.

İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran sessizliğini bozdu! Duygu Kaya Kumarki’nin yuvasını yıktı mı?

Oyuncu , geçtiğimiz temmuz ayında 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile tek celsede boşandı.

İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran sessizliğini bozdu! Duygu Kaya Kumarki’nin yuvasını yıktı mı?

Oyuncu ayrılığın ardından rol arkadaşı ile yaşamaya başladı.

İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran sessizliğini bozdu! Duygu Kaya Kumarki’nin yuvasını yıktı mı?

Hacıoğlu'nun evliliğini yıktığı ileri sürülen Çağıran ise yuva yıkmadığını söyledi.

İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran sessizliğini bozdu! Duygu Kaya Kumarki’nin yuvasını yıktı mı?

"BENİ HİÇBİR ŞEY RAHATSIZ ETMEZ"
Oyuncu , Karaköy'de bir mekandan arkadaşlarıyla birlikte çıkarken görüntülendi.

İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran sessizliğini bozdu! Duygu Kaya Kumarki’nin yuvasını yıktı mı?

Uçankuş TV muhabirinin objektifine takılan Çağıran, 'yla ilgili sorulara, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" dedi.

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İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran sessizliğini bozdu! Duygu Kaya Kumarki’nin yuvasını yıktı mı?
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