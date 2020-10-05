Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

Bugün Twiiter'da dolaşan bir fotoğraf Serdar Ortaç'a olan benzerliğiyle gündem oldu. Hakkında yüzlerce twit atılan ve gündemde birinci sıraya yerleşen fotoğraf görenleri şok etti. İkinci dünya savaşında kalan bir Sovyet askerine ait olduğu belirlenen fotoğraf oldukça konuşuldu.