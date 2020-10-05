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'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

Şarkıcı Twiiter'da dolaşan bir fotoğrafa benzetilerek magazin dünyasına damga vurdu. Şarkıcı Serdar Ortaç'a olan benzerliğiyle sosyal medyada çok konuşulmaya sebep oldu. Hakkında yüzlerce atılan ve gündemde birinci sıraya yerleşen fotoğraf görenleri şok etti.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 19:21 Son Güncelleme: 5.10.2020 19:36 ABONE OL
Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

Şarkıcı Twiiter'da dolaşan bir fotoğrafa benzetilerek magazin dünyasına damga vurdu. Şarkıcı Serdar Ortaç'a olan benzerliğiyle sosyal medyada çok konuşulmaya sebep oldu. Hakkında yüzlerce atılan ve gündemde birinci sıraya yerleşen fotoğraf görenleri şok etti.

Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

Bugün Twiiter'da dolaşan bir fotoğraf 'a olan benzerliğiyle gündem oldu. Hakkında yüzlerce atılan ve gündemde birinci sıraya yerleşen fotoğraf görenleri şok etti. İkinci dünya savaşında kalan bir Sovyet askerine ait olduğu belirlenen fotoğraf oldukça konuşuldu.

Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

Hakkında onlarca atılan fotoğrafın ne zamandan kalma olduğu ise merak konusuydu.

Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

Oldukça beğenilen ve gülünen fotoğraf 'a olan tıpatıp benzerlik ile dikkat çekti.

Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

İŞTE O FOTOĞRAF

Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

O TWİTERLERDEN BAZILARI...

''ın Rus sevdası bi bitmedi zaten'

Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

' eski eşinin nafakasını ödemek için ek iş yapmaya başlamıştır.'

'Siz sadece caz ve klasik dinlersiniz ama sizi nazilerden Serdar Ortaç korur'

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Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi
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