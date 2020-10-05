Serdar Ortaç'la benzerliği herkesi şaşkına çevirdi

Şarkıcı Serdar Ortaç Twiiter'da dolaşan bir fotoğrafa benzetilerek magazin dünyasına damga vurdu. Şarkıcı Serdar Ortaç'a olan benzerliğiyle sosyal medyada çok konuşulmaya sebep oldu. Hakkında yüzlerce twit atılan ve gündemde birinci sıraya yerleşen fotoğraf görenleri şok etti.
Bugün Twiiter'da dolaşan bir fotoğraf Serdar Ortaç'a olan benzerliğiyle gündem oldu. Hakkında yüzlerce twit atılan ve gündemde birinci sıraya yerleşen fotoğraf görenleri şok etti. İkinci dünya savaşında kalan bir Sovyet askerine ait olduğu belirlenen fotoğraf oldukça konuşuldu.
İŞTE O FOTOĞRAF
'Serdar Ortaç eski eşinin nafakasını ödemek için ek iş yapmaya başlamıştır.'
'Siz sadece caz ve klasik dinlersiniz ama sizi nazilerden Serdar Ortaç korur'