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'in fotoğrafları ve mesajları olmuştu... Eşi ’dan gelen herkesi şaşırttı!

’in fotoğraflarının ve mesajlarının olması gündemine gibi düştü. 2017 yılında ile dünyaevine giren Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medyadan yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine karısı ile beraber bir açıklama yaptı. Cem Özer’in müstehcen içerikli ve fotoğrafları ifşa oldu. Özer, görüntülerinin ifşa olması üzerine eşi Pınar Dura'yla beraber kameraların karşısına geçti. Cem Özer eşi Pınar Dura’dan dilerken, karısı da yaşananları "Minik bir " olarak değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:43 Son Güncelleme: 6.10.2020 12:03 ABONE OL
Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!

içerikli ve fotoğraflarını sosyal medyada eden kadını suçladı: "Bana kumpas kurdular, para yüzünden yaptılar." Özer'in açıklamalarının ardından gözler eşi 'ya çevrildi. Dura'dan eşine destek geldi.

Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!

'in Almanya'da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını üzerinden fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürüldü. Ünlü şovmenin mesajlarını eden kadın, "Söylemezsem Olmaz" programına konuştu:

Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!

"Bana uygun olmayan fotoğraflar ve videolar yolladı. 'Monica Bellucci'ye benziyorsun' diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık sapık konuşmalar yaptı. Kamuya mâl olmuş birinin böyle şeyler yapmaması lazım."

Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!

ALMANYA'DA BİRLİKTE OLDUK
Programa telefonla bağlanan ise kadına gönderdiğini doğrulayarak şunları söyledi: "Bu kadın hiç tanımadığım biri değil. Adı Menekşe Keskin. 11 sene önce Almanya'da bir geceliğine birlikte olduk. Bekardım. 6-7 sene önce sosyal medyadan beni buldu. Sosyal medyadan sevişmeye başladık.

Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!

Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde yalvardı yakardı, yeniden ekledim. Görüntülü olarak 35 dakika görüştük." Özer, kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü:

Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!

"Avcılar'dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. 'Bu kadın benim nişanlım, 200 bin Euro'ya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin' dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar. Karımdan ve beni sevenlerden diliyorum böyle bir kumpasa geldiğim için."

Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!

EŞİNDEN CEM ÖZER'E DESTEK

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler 'in eşi 'ya çevrildi. Dün eşinin doğum günün kutlayan Dura, 'Güzel ruhlu sevgilim, sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun. Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim, Doğum Günün Kutlu Olsun.. Seni çok ama çok seviyorum... Aşkım' mesajını paylaştı.

Dura daha sonra, 'Bize inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

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Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!
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