Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!

EŞİNDEN CEM ÖZER'E DESTEK

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Cem Özer'in eşi Pınar Dura'ya çevrildi. Dün eşinin doğum günün kutlayan Dura, 'Güzel ruhlu sevgilim, sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun. Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim, Doğum Günün Kutlu Olsun.. Seni çok ama çok seviyorum... Aşkım' mesajını paylaştı.

Dura daha sonra, 'Bize inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.