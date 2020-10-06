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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu eşi 'e mi uyguluyor? Magazin gündemi bu iddiayı konuşuyor...

Başarılı oyuncu ile , Şubat 2016'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un Başak Dizer’e uyguladığına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dakika iddiası Tatlıtuğ’un hayranlarını şoke etti. İddiasına göre; Kıvanç Tatlıtuğ, evliliğinde çok agresif ve zaman zaman Başak Dizer'e şiddet uyguluyor. Takipçileri ünlü çiftten gelecek açıklamayı merak bekliyor…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:15 Son Güncelleme: 6.10.2020 16:16 ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’e şiddet mi uyguluyor? Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü!

ve 2016 yılında evlendi. Bilinene göre, ikili, ilişkilerinin ilk gününden beri herkesi imrendiren bir hayat yaşamaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’e şiddet mi uyguluyor? Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü!

Fakat hakkında ortaya atılan son duyanların inanmakta güçlük çektiği bir iddia oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’e şiddet mi uyguluyor? Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü!

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Bircan Bali bomba iddiayı ortaya attı.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’e şiddet mi uyguluyor? Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü!

Bali'nin iddiasına göre, , evliliğinde çok agresif ve zaman zaman 'e uyguluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’e şiddet mi uyguluyor? Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü!

Hayranlarının ağzını açık bırakan hakkında ve eşi 'in ne diyeceği ise henüz bir merak konusu. İkili, bu iddiaya dair açıklama yapmadı.

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e şiddet mi uyguluyor? Magazin gündemi bu iddiayı konuşuyor...
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