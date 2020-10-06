Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e şiddet mi uyguluyor? Magazin gündemi bu iddiayı konuşuyor...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında evlendi. Bilinene göre, ikili, ilişkilerinin ilk gününden beri herkesi imrendiren bir hayat yaşamaya devam ediyor.
Fakat Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan son iddia duyanların inanmakta güçlük çektiği bir iddia oldu.
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Bircan Bali bomba iddiayı ortaya attı.
Bali'nin iddiasına göre, Kıvanç Tatlıtuğ, evliliğinde çok agresif ve zaman zaman Başak Dizer'e şiddet uyguluyor.
Hayranlarının ağzını açık bırakan iddia hakkında Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in ne diyeceği ise henüz bir merak konusu. İkili, bu iddiaya dair açıklama yapmadı.