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Son Dakika! 'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Oral sessiz sedasız defnedildi

Ünlü oyuncu 'ın eşi Serdar Oral'n hayatını kaybettiği son dakika haberi olarak duyuruldu. Oral'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Oral ve Namal, Köyceğiz'de yaşamlarını sürdürüyordu. Oyunculuğu bırakan Namal  , Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Dün gece acı haberi gelen  Ahmet Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Özgü Namal cenaze törenine katılamadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.10.2020 19:14 Son Güncelleme: 6.10.2020 19:14 ABONE OL
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Oral sessiz sedasız defnedildi

Ünlü oyuncu 'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Oral ve Namal, Köyceğiz'de yaşamlarını sürdürüyordu. Oyunculuğu bırakan Namal , Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Dün gece acı haberi gelen Ahmet Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Özgü Namal cenaze törenine katılamadı.

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Oral sessiz sedasız defnedildi

4 yıl önce oyunculuğu bırakarak ile evlenmiş ve , Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Oral sessiz sedasız defnedildi

'ın eşi hayatını kaybetti. Oral, son yolculuğuna uğurlandı.

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Oral sessiz sedasız defnedildi

ÖZGÜ NAMAL CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI

Eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.

Kaynak: (Tv100)

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Son Dakika! Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Oral sessiz sedasız defnedildi
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