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’dan çağrısı! Sinan Akçıl Azerbaycan bayrağının göndere çekildiği anlaı paylaştı ve...

, işgalinden kurtardığı Madagiz bölgesinde bayrağını göndere çekti. Bu anları sosyal medyada paylaşan , “Gerçek kahramanlık izlemek istiyorsan buraya bak!” deyip sanatçılara çağrı yaptı: Sinan Akçıl “Azerbaycan’dan ben de dahil olmak üzere onlarca para kazanmış, muhteşem ağırlanmış arkadaşlarım biraz daha duyarlı olun!” dedi.

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Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
Sinan Akçıl’dan Azerbaycan çağrısı! Sinan Akçıl Azerbaycan bayrağının göndere çekildiği anlaı paylaştı ve...

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açmasına sessiz kalmayan Sinan Akçıl, 30 yıldır Ermenistan işgali altında olan Karabağ'daki yedi köyün geri alınıp Azerbaycan bayrağının göndere çekilmesinin ardından da duygusal bir yazı paylaştı.

Ünlü popçu, Azerbaycan askerlerinin videosunun altına "Gerçek kahramanlık izlemek istiyorsan buraya bak... Tüm kalbimle geçmiş olsun" diye yazdı.

'ŞARKICI ARKADAŞLARIM SİZ DE DUYARLI OLUN'
Sinan Akçıl, yaptığı paylaşımda "Azerbaycan'dan (ben de dahil) onlarca para kazanmış, her defasında muhteşem ağırlanmış, sevgiye boğulmuş şarkıcı arkadaşlarım siz de biraz daha duyarlı olun" diyerek sessiz kalan meslektaşlarına gönderme yaptı.

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ARKADAŞINA GÖNDER
Sinan Akçıl’dan Azerbaycan çağrısı! Sinan Akçıl Azerbaycan bayrağının göndere çekildiği anlaı paylaştı ve...
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