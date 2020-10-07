Çok eşliliğe karşı çıkan kadınlar sesini Esra Erol’da duyurmaya devam ediyor! Bu kadarı da pes dedirtti

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına dün katılan Meryem Tarım'ın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kocasının yabancı uyruklu bir kadınla aşk yaşadığını ileri süren Meryem Tarım'ın eşi Ömer Tarım'ı Esra Erol ortaya çıkardı.

Esra Erol'da, yabancı sevgilisi sınır dışı edilmesin diye babasıyla evlendiren Ömer Tarım canlı yayında! | Video

Canlı yayına bağlanan Ömer Tarım, tüm iddiaları kabul ederek yabancı uyruklu sevgilisi ile beraber olduğunu söyledi. Öte yandan sınır dışı edilmemesi için de 75 yaşında ki babası ile nikah yaptırdığını itiraf etti.



