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Çok eşliliğe karşı çıkan kadınlar sesini ’da duyurmaya devam ediyor! Bu kadarı da pes dedirtti

Atv ekranlarında yayınlanan ’da programına dün katılan Meryem ’ın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kocasının bir kadınla aşk yaşadığını ileri süren Meryem Tarım’ın eşi Ömer Tarım’ı Esra Erol ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 19:32 Son Güncelleme: 7.10.2020 21:52 ABONE OL
Çok eşliliğe karşı çıkan kadınlar sesini Esra Erol’da duyurmaya devam ediyor! Bu kadarı da pes dedirtti

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına dün katılan Meryem Tarım'ın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kocasının yabancı uyruklu bir kadınla aşk yaşadığını ileri süren Meryem Tarım'ın eşi Ömer Tarım'ı Esra Erol ortaya çıkardı.

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Canlı yayına bağlanan Ömer Tarım, tüm iddiaları kabul ederek yabancı uyruklu sevgilisi ile beraber olduğunu söyledi. Öte yandan sınır dışı edilmemesi için de 75 yaşında ki babası ile nikah yaptırdığını itiraf etti.

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Çok eşliliğe karşı çıkan kadınlar sesini Esra Erol’da duyurmaya devam ediyor! Bu kadarı da pes dedirtti
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