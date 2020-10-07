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İkinci sezonunda 28. bölüm ile ekrana geliyor! Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da 'in 'na dönüşü coşkuyla karşılanacak...

Nefesler tutuldu, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi , yeni sezonuna başlıyor. Başrolünde 'in yer aldığı Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu bir bölümle bu akşam ekrana geliyor. Kuruluş Osman'da beylik savaşı başlıyor. ve alpleri Bizans ordusuna kafa tutuyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dev yapım ile ekrana gelecek. Birbirinden usta oyuncuların dahil olduğu dizi, heyecan dolu senaryosuyla yine ilgiyle izlenecek. Osman Bey'in babası 'in (Tamer Yiğit) 'na dönüşü coşkuyla karşılanacak.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 07:54 Son Güncelleme: 7.10.2020 08:20 ABONE OL
İkinci sezonunda Kuruluş Osman 28. bölüm ile ekrana geliyor! Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönüşü coşkuyla karşılanacak...

Nefesler tutuldu, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi , yeni sezonuna başlıyor. Başrolünde 'in yer aldığı Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu bir bölümle bu akşam ekrana geliyor. Kuruluş Osman'da beylik savaşı başlıyor. ve alpleri Bizans ordusuna kafa tutuyor.

İkinci sezonunda Kuruluş Osman 28. bölüm ile ekrana geliyor! Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönüşü coşkuyla karşılanacak...

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dev yapım 28. bölüm ile ekrana gelecek. Birbirinden usta oyuncuların dahil olduğu dizi, heyecan dolu senaryosuyla yine ilgiyle izlenecek.

'in başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümünde; Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun
öfkesini üzerine çeken , uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.

İkinci sezonunda Kuruluş Osman 28. bölüm ile ekrana geliyor! Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönüşü coşkuyla karşılanacak...

Bizans İmparatoru, 'i saf dışı bırakmaya kararlıdır. 'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan baskın Bizans'ın
emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey, Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya
toplar.

İkinci sezonunda Kuruluş Osman 28. bölüm ile ekrana geliyor! Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönüşü coşkuyla karşılanacak...

'in dönüşü ise 'nda coşkuyla karşılanır.

Kuruluş Osman 2. sezon yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

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İkinci sezonunda Kuruluş Osman 28. bölüm ile ekrana geliyor! Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönüşü coşkuyla karşılanacak...
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