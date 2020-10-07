İkinci sezonunda Kuruluş Osman 28. bölüm ile ekrana geliyor! Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönüşü coşkuyla karşılanacak...

Bizans İmparatoru, Osman Bey'i saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan baskın Bizans'ın

emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey, Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya

toplar.