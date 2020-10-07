İkinci sezonunda Kuruluş Osman 28. bölüm ile ekrana geliyor! Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönüşü coşkuyla karşılanacak...

Nefesler tutuldu, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuna başlıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu bir bölümle bu akşam ekrana geliyor. Kuruluş Osman'da beylik savaşı başlıyor. Osman Bey ve alpleri Bizans ordusuna kafa tutuyor.
İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dev yapım Kuruluş Osman 28. bölüm ile ekrana gelecek. Birbirinden usta oyuncuların dahil olduğu dizi, heyecan dolu senaryosuyla yine ilgiyle izlenecek.
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümünde; Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun
öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.
Bizans İmparatoru, Osman Bey'i saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan baskın Bizans'ın
emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey, Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya
toplar.
Ertuğrul Bey'in dönüşü ise Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.
Kuruluş Osman 2. sezon yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video