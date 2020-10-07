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'dan iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...

, evliliği ve eşiyle ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi. Önceki gün Istanbul Metropol'de görüntülenen Pınar Altuğ "Eşimle () aramızdaki yaş farkıyla ilgili yorumlar artık hiç umurumda değil. Evlenirken kimseden izin istemedik. Ailelerimiz olumlu yaklaştı, gerisi önemsiz. Ancak gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok." dedi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren Pınar Altuğ, yaptığı yönündeki yorumlara da sert çıktı: "Fotoşoplu fotoğraflar tabii ki paylaşabilirim ama ben kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum. Neysem oyum..." şeklinde konuştu.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 7.10.2020 06:35 Son Güncelleme: 7.10.2020 07:04 ABONE OL
Pınar Altuğ'dan fotoşop iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...

Oyuncu ve sunucu , geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'daki Animal Balloon World'ü gezdi. Yaz tatiline teknede devam eden ve birkaç günlüğüne İstanbul'a gelen Pınar Altuğ, kızı Su'nun eğitimi hakkında şunları söyledi: "Aslında buraya Su ile gelmeyi hayal ediyordum ama kendisi yok maalesef. Sabah saatlerinde hazırlanıp dersinin başına geçiyor. Görüntülü arayıp göstermeyi düşünüyorum balon müzesini. Eğitimi gayet iyi gidiyor. Çok gururlanıyorum. Şu anda özel hocalık bir durumumuz da yok."

Pınar Altuğ'dan fotoşop iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...

paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren oyuncu, yaptığı yönündeki yorumlara da sert çıktı:

Pınar Altuğ'dan fotoşop iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...

"Fotoşoplu fotoğraflar tabii ki paylaşabilirim ama ben kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum. Benim çok iyi fotoğrafçı tanıdıklarım var, istesem çok farklı şeyler de yaparım ama uğraşmıyorum. Neysem oyum."

Pınar Altuğ'dan fotoşop iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...

'YAŞ FARKI YORUMLARI UMURUMDA DEĞİL'

, hakkında yapılan yorumlarla ilgili de şunları söyledi: "Ben çok adaletli bir insanım, biri haksızlık yaptığı zaman dayanamıyorum. Eşimle () aramızdaki yaş farkıyla ilgili yapılan yorumlar hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık...

Pınar Altuğ'dan fotoşop iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...

Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz çok olumlu yaklaştı, zaten gerisi hiç umurumuzda değil. Biz birbirimizi çok sevdik, evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara hiç tahammülüm yok."

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Pınar Altuğ'dan fotoşop iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...
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