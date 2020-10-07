Pınar Altuğ'dan fotoşop iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'daki Animal Balloon World'ü gezdi. Yaz tatiline teknede devam eden ve birkaç günlüğüne İstanbul'a gelen Pınar Altuğ, kızı Su'nun eğitimi hakkında şunları söyledi: "Aslında buraya Su ile gelmeyi hayal ediyordum ama kendisi yok maalesef. Sabah saatlerinde hazırlanıp dersinin başına geçiyor. Görüntülü arayıp göstermeyi düşünüyorum balon müzesini. Eğitimi gayet iyi gidiyor. Çok gururlanıyorum. Şu anda özel hocalık bir durumumuz da yok."