Pınar Altuğ'dan fotoşop iddialarına sert yanıt! Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ: Neysem oyum...

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'daki Animal Balloon World'ü gezdi. Yaz tatiline teknede devam eden ve birkaç günlüğüne İstanbul'a gelen Pınar Altuğ, kızı Su'nun eğitimi hakkında şunları söyledi: "Aslında buraya Su ile gelmeyi hayal ediyordum ama kendisi yok maalesef. Sabah saatlerinde hazırlanıp dersinin başına geçiyor. Görüntülü arayıp göstermeyi düşünüyorum balon müzesini. Eğitimi gayet iyi gidiyor. Çok gururlanıyorum. Şu anda özel hocalık bir durumumuz da yok."
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren oyuncu, fotoşop yaptığı yönündeki yorumlara da sert çıktı:
"Fotoşoplu fotoğraflar tabii ki paylaşabilirim ama ben kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum. Benim çok iyi fotoğrafçı tanıdıklarım var, istesem çok farklı şeyler de yaparım ama uğraşmıyorum. Neysem oyum."
'YAŞ FARKI YORUMLARI UMURUMDA DEĞİL'
Pınar Altuğ, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla ilgili de şunları söyledi: "Ben çok adaletli bir insanım, biri haksızlık yaptığı zaman dayanamıyorum. Eşimle (Yağmur Atacan) aramızdaki yaş farkıyla ilgili yapılan yorumlar hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık...
Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz çok olumlu yaklaştı, zaten gerisi hiç umurumuzda değil. Biz birbirimizi çok sevdik, evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara hiç tahammülüm yok."