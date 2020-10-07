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Seyhan Soylu ile Yeşim Salkım’ın davasında gerginlik! Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sahne aldığı bir mekanda kendisine küfür etmesi üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Salkım ayrıca Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Seyhan Soylu'nun da bu tedbire uymadığı gerekçesiyle tekrar mahkemeye başvurarak Soylu hakkında zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Bugün Aile Mahkemesinde görülen davada taraflar arasında tartışma yaşanınca mahkeme duruşmayı sonlandırarak dosya üzerinden karar vereceğini duyurdu.

HABER: DENİZ YUSUFOĞLU - SEDA NUR GÜNAYDIN Sanatçı Yeşim Salkım, Pınar Gültekin cinayeti sonrası, kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığı gerekçesi ile Murat Övüç'e yönelik eleştirel bir paylaşımda bulunmuştu. İkili arasında bir süre sosyal medya üzerinden süren tartışma, Övüç'ün Antalya Muratpaşa'da sahne aldığı bir mekânda söylediği sözler ile yeni bir boyut kazanmıştı.

KORUMA KARARINA UYMAMIŞTI Murat Övüç, yüzlerce kişinin kendisini izlediği bir esnada üç kez Salkım'a yönelik 'o….u' ifadesini kullanmıştı. Bu ağır hakaret üzerine Salkım ilk olarak Murat Övüç ile kendisine destek veren Seyhan Soylu hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İlerleyen günlerde koruma kararına uymayan Soylu hakkında zorlama hapis talebinde bulunmuştu.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK Dava bugün Aile mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Yeşim Salkım'ın avukatı katılırken, Seyhan Soylu ifade vermek için adliyeye geldi.