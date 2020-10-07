Seyhan Soylu ile Yeşim Salkım’ın davasında gerginlik!

HABER: DENİZ YUSUFOĞLU - SEDA NUR GÜNAYDIN
Sanatçı Yeşim Salkım, Pınar Gültekin cinayeti sonrası, kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığı gerekçesi ile Murat Övüç'e yönelik eleştirel bir paylaşımda bulunmuştu. İkili arasında bir süre sosyal medya üzerinden süren tartışma, Övüç'ün Antalya Muratpaşa'da sahne aldığı bir mekânda söylediği sözler ile yeni bir boyut kazanmıştı.
KORUMA KARARINA UYMAMIŞTI
Murat Övüç, yüzlerce kişinin kendisini izlediği bir esnada üç kez Salkım'a yönelik 'o….u' ifadesini kullanmıştı. Bu ağır hakaret üzerine Salkım ilk olarak Murat Övüç ile kendisine destek veren Seyhan Soylu hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İlerleyen günlerde koruma kararına uymayan Soylu hakkında zorlama hapis talebinde bulunmuştu.
DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK
Dava bugün Aile mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Yeşim Salkım'ın avukatı katılırken, Seyhan Soylu ifade vermek için adliyeye geldi.
Edinilen bilgiye göre duruşma sırasında Seyhan Soylu ile Salkım'ın arasında tartışma yaşanınca mahkemeye ara verildi.