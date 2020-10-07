Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

Survivor'da bir an olsun ayrılmadığı Nisa ille Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' sorusu üzerine "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" dedi.