Haberler Günaydın Haberleri Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

şampiyonu Canseven ve küs mü? mi?

şampiyonu Canseven ve yarışmada yakın arkadaşı olan ’nın küs olduğu ve görüşmedikleri iddiaları gündemine gibi düşmüştü. Cemal Can arkadaşlarıyla bol bol vakit geçiriyor. Cemal Can’ın arkadaşı ; Survivor'da aralarından su sızmayan Cemal ile Nisa Bölükbaşı'nın yarışma sonrası aralarına giren olarak gösterilmişti. Danla Bilic, Canseven ile Bölükbaşı'nın arkadaşlığını bozduğu iddialarına Twitter hesabından, "Survivor bitti ve ben Survivor yarışmacısı değilim. Beni bir salın" diyerek isyan etmişti. Yarışmada yakın arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrasında görüşmedikleri ve küstükleri sorusuna Cemal Can verdi. İşte Cemal Can’ın Nisa Bölükbaşı’yla ilgili söyledikleri…

Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:43 Son Güncelleme: 7.10.2020 15:20 ABONE OL
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

yarışmasında ile çok yakın arkadaş olan Canseven'in yarışma bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi sevenlerinin dikkatini çekti.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

Nisa ile istemediği için görüşmediği ileri sürülen , "Her şey yansıdığı gibi değil" dedi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı küs mü? Cemal Can'dan son dakika açıklaması geldi | Video

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

yarışmasıyla ünlenen Canseven, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı 'in doğum gününü kutladı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

Arkadaşlarıyla birlikte partiye katılan Canseven mekan çıkışı soruları yanıtladı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

'da bir an olsun ayrılmadığı Nisa ille istemediği için görüşmediği ileri sürülen , 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' sorusu üzerine "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" dedi.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

Canseven, bu açıklamasıyla Nisa ile küs olmadığını göstermiş oldu.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

Ancak iki tanınan isim, 'un final yapmasının ardından görüşmemeye başladı. Yarışma boyunca çok samimi olan ikili final gecesinden sonra görüşmedi. , Survivor'dan sonra ailesinin yanına Prag'a gitti. Daha sonra Türkiye'ye döndü.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

Barış Murat Yağcı ile sık sık bir araya gelen Nisa'nın yarışmadaki en yakın arkadaşı ile görüşmemesi kafaları karıştırmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA