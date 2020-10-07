Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Kara kedi Danla Bilic mi?

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Cemal Can Canseven'in yarışma bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi sevenlerinin dikkatini çekti.
Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, "Her şey yansıdığı gibi değil" dedi.
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı küs mü? Cemal Can'dan son dakika açıklaması geldi | Video
Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can Canseven, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı Danla Bilic'in doğum gününü kutladı.
Arkadaşlarıyla birlikte partiye katılan Canseven mekan çıkışı soruları yanıtladı.
Survivor'da bir an olsun ayrılmadığı Nisa ille Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' sorusu üzerine "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" dedi.
Ancak iki tanınan isim, Survivor'un final yapmasının ardından görüşmemeye başladı. Yarışma boyunca çok samimi olan ikili final gecesinden sonra görüşmedi. Nisa Bölükbaşı, Survivor'dan sonra ailesinin yanına Prag'a gitti. Daha sonra Türkiye'ye döndü.
Barış Murat Yağcı ile sık sık bir araya gelen Nisa'nın yarışmadaki en yakın arkadaşı Cemal Can ile görüşmemesi kafaları karıştırmıştı.