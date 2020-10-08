Flaş haber: 5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! Yasemin Özilhan bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde hamilelik haberleri ile konuşulan Yasemin Özilhan'ın düşük yapmasının ardından ilk sözleri dikkat çekti. Ünlü güzel, Ailesinin dahi bu hamilelikten henüz haberinin olmadığını bildirirken "İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum" sözleri ile de dikkat çekti…
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Yasemin Özilhan geçtiğimiz ay beş haftalık hamileyken düşük yaptığı haberleri ile gündemdeki yerini almıştı. Doktorlar dizisindeki Ela rolüyle hafızalara kazınan ünlü güzel bebeğini kaybetmesinin acısını yaşarken konu ile ilgili ilk kez konuştu.
Oyuncu Yasemin Özilhan 2011 senesinde tanınmış iş insanı İzzet Özilhan ile dünya evine girmişti. Ardından iki kız çocuğu dünyaya getiren ünlü oyuncu, yaşına ve iki çocuk annesi olmasına rağmen fit fiziği ve güzelliği ile adından söz ettiriyordu.
Ünlü oyuncu üçüncü çocuğuna hamile kaldığı haberleri ile kısa süre önce magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yasemin Özilhan 10 Eylül tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve eski oyuncunun bebeğini kaybettiği öğrenildi.
Bu flaş haber sonrası açıklama yapan Özilhan "Çok erkendi, biz de yeni öğrenmiştik. Böyle bir haberin çıkması erken oldu. Daha ailem bilmiyordu. Kader, kısmet her şey... İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum. Ama genel olarak iyiyim" ifadeleri ile durumunun iyi olduğunu söyledi.
Kaynak: Hürriyet