Flaş haber: 5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! Yasemin Özilhan bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde hamilelik haberleri ile konuşulan Yasemin Özilhan'ın düşük yapmasının ardından ilk sözleri dikkat çekti. Ünlü güzel, Ailesinin dahi bu hamilelikten henüz haberinin olmadığını bildirirken "İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum" sözleri ile de dikkat çekti…

ÜNLÜ OYUNCU SESSİZLİĞİNİ BOZDU! ACI OLAY SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Yasemin Özilhan geçtiğimiz ay beş haftalık hamileyken düşük yaptığı haberleri ile gündemdeki yerini almıştı. Doktorlar dizisindeki Ela rolüyle hafızalara kazınan ünlü güzel bebeğini kaybetmesinin acısını yaşarken konu ile ilgili ilk kez konuştu.