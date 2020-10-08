Flaş haber: 5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! Yasemin Özilhan bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!

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Flaş haber: 5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!

yaşadığı acı olay sonrası ilk kez konuştu. İki kız çocuk annesi olan ünlü güzel yıllar önce başrollerinde yer aldığı Doktorlar dizisi ile yıldızı parlamış ancak sonrasında ise oyunculuğu bırakmıştı. Güzelliği ve tarzı ile adından sıkça söz ettiren Özilhan, 5 haftalık hamileyken düşük yaşamasının ardından bebeğini kaybetmesinin acısıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 12:09 Son Güncelleme: 8.10.2020 12:43 ABONE OL
5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! Yasemin Özilhan bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde hamilelik haberleri ile konuşulan 'ın düşük yapmasının ardından ilk sözleri dikkat çekti. Ünlü güzel, Ailesinin dahi bu hamilelikten henüz haberinin olmadığını bildirirken "İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum" sözleri ile de dikkat çekti…

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Yasemin Özilhan geçtiğimiz ay beş haftalık hamileyken düşük yaptığı haberleri ile gündemdeki yerini almıştı. Doktorlar dizisindeki Ela rolüyle hafızalara kazınan ünlü güzel bebeğini kaybetmesinin acısını yaşarken konu ile ilgili ilk kez konuştu.

5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! Yasemin Özilhan bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!

Oyuncu 2011 senesinde tanınmış iş insanı İzzet Özilhan ile dünya evine girmişti. Ardından iki kız çocuğu dünyaya getiren ünlü oyuncu, yaşına ve iki çocuk annesi olmasına rağmen fit fiziği ve güzelliği ile adından söz ettiriyordu.

5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! Yasemin Özilhan bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu üçüncü çocuğuna hamile kaldığı haberleri ile kısa süre önce magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 10 Eylül tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve eski oyuncunun bebeğini kaybettiği öğrenildi.

5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! Yasemin Özilhan bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!

Bu flaş haber sonrası açıklama yapan Özilhan "Çok erkendi, biz de yeni öğrenmiştik. Böyle bir haberin çıkması erken oldu. Daha ailem bilmiyordu. Kader, kısmet her şey... İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum. Ama genel olarak iyiyim" ifadeleri ile durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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Flaş haber: 5 haftalık hamileyken düşük yapmıştı! Yasemin Özilhan bebeğini kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu!
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