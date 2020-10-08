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B, 'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi

Amerikalı rap sanatçısı B, için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra özür mesajı yayınladı. Gerçek ismi Belcalis Marlenis Almanzar olan New Yorklu Rap müzik sanatçısı ve oyuncu , 'ın Karabağ bölgesinde çatışma içinde olduğu Ermenistan için yaptığı destek çağrısını, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 18:36 Son Güncelleme: 8.10.2020 18:39 ABONE OL
Cardi B, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi

Grammy ödüllü sanatçı, Twitter hesabından, ''Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık'' başlığı ile yayınladığı sesli mesajında, Instagram hesabından 'a bağış kampanyası ile ilgili paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipilerinden çok fazla tepki gelince yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan'ın savaştığı ülkenin olduğunu bilmediğini söyledi.

Cardi B, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi

Twitter hesabından 15 milyon takipçisine seslenen kadın rapçi, ''Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerde idik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, 'a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım.'' dedi.

Cardi B, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi

'AZERBAYCAN ZİYARETİMDE PRENSES GİBİ MİSAFİR EDİLDİM''

Sesli mesajında, iyi niyetli biri olduğu için her destek çağrısında cevap verdiğini belirten sanatçı, ''Bunun iki ülke arasında bir savaş olduğunu bile bilmiyordum, ziyaretimde tam bir prenses gibi misafir edildim. Çok tarihi, güzel bir ülkeydi.'' ifadesini kullandı.

Cardi B, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi

''Taraf tutmuş olduğum için çok üzgünüm, bu benim tarzım değil.'' diyen şarkıcı, iki ülkenin de turistik olarak görülmesi gereken tarihi zenginliğine dikkat çekerek taraflara barış dileğinde bulundu.

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Cardi B, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi
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