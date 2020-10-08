Cardi B, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi

Twitter hesabından 15 milyon takipçisine seslenen kadın rapçi, ''Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerde idik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan'a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım.'' dedi.