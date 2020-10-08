Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın, oyuncu Çağrı Atakan ile yaz ortası Alaçatı'da başlayan sürpriz aşkı İstanbul'da mutlu mesut devam ediyor.
Daha önceki sevgilisini darp ettiği ortaya çıkan, hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açılan Atakan'ın bu kez sevgilisi için şiddete başvurduğunu duydum!
Aşıklar, geçenlerde Ortaköy'deki bir gece kulübüne gitmiş. Mekanda bulunan bir grup erkek, alkolün dozunu kaçırıp Eda Taşpınar'a laf atınca Çağrı Atakan çılgına dönmüş.
Kick boks yaptığını öğrendiğim Atakan, güvenliğe şikayet etmek yerine tacizcilerin cezasını kendisi kesmiş ve onları bir güzel dövmüş.
Neye uğradığını şaşıran tacizciler, koşar adım mekanı terk etmiş.
Anlaşılan aylar sonra sürpriz bir aşka yelken açan Eda Taşpınar'ın, sadece bir sevgili değil aynı zamanda bir koruması da olmuş!