Haberler Günaydın Haberleri Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!

’ın korumaya ihtiyacı yok! sevgilisi Eda Taşpınar’a atanları !

Sosyetenin ünlü ismi ile oyuncu ’ın yaz ortası Alaçatı’da başlayan ilişkisi sürüyor. Daha önceki sevgilisini darp ettiği ortaya çıkan ve hakkında ‘Yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından iki ayrı dava açılan Çağrı Atakan’ın adı bu kez bir bar kavgasıyla gündeme geldi. Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, geçtiğimiz günlerde ’deki bir gece kulübüne gitti. Mekanda eğlenen bir grup erkek, alkolün dozunu kaçırıp Eda Taşpınar’a atınca Çağrı Atakan çılgına döndü. Uzun süre kick boks dersleri alan Atakan, güvenliğe bile haber vermeden laf atanları . Neye uğradığını şaşıran tacizciler, mekandan kaçtı. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Çağrı Atakan ve Eda Taşpınar’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 8.10.2020 07:06 Son Güncelleme: 8.10.2020 07:11 ABONE OL
Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!

Sosyetik güzel 'ın, oyuncu ile yaz ortası Alaçatı'da başlayan sürpriz aşkı İstanbul'da mutlu mesut devam ediyor.

Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!

Daha önceki sevgilisini darp ettiği ortaya çıkan, hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açılan Atakan'ın bu kez sevgilisi için şiddete başvurduğunu duydum!

Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!

Aşıklar, geçenlerde 'deki bir gece kulübüne gitmiş. Mekanda bulunan bir grup erkek, alkolün dozunu kaçırıp 'a atınca çılgına dönmüş.

Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!

Kick boks yaptığını öğrendiğim Atakan, güvenliğe şikayet etmek yerine tacizcilerin cezasını kendisi kesmiş ve onları bir güzel dövmüş.

Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!

Neye uğradığını şaşıran tacizciler, koşar adım mekanı terk etmiş.

Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!

Anlaşılan aylar sonra sürpriz bir aşka yelken açan 'ın, sadece bir değil aynı zamanda bir koruması da olmuş!

ARKADAŞINA GÖNDER
Eda Taşpınar’ın korumaya ihtiyacı yok! Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar’a laf atanları dövdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA