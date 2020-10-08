Haberler Günaydın Haberleri Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi 'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Başarılı oyuncu yaşadığı büyük acıyla sarsıldı. 41 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Namal 53 yaşındaki eşi nedeni ile hayatını kaybetti. Kariyerine ara verip 'ya yerleşen Özgü Namal eşi Serdar Oral ve iki çocuğuyla gözlerden uzak bir yaşıyordu. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal çocuklarının yanında olması gerektiği için gidemedi. Özgü Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi. GÜNAYDIN köşe yazarı bugünkü yazısında Özgü Namal ve kaybettiği eşi Serdar Oral’ı kaleme aldı işte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 8.10.2020 07:54 Son Güncelleme: 8.10.2020 07:59 ABONE OL
Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Sanat dünyası dün, 'ın eşi 'ın önceki gün geçirdiği sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Namal, 2014 yılında oyunculuğu bırakıp eşiyle Köyceğiz'e yerleşmiş ve burada iki çocuğuyla birlikte huzurlu yaşamaya adamıştı kendini.

Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Namal-Oral çiftinin, ünlü olup da medyada nasıl haber olmadan yaşanır dersi veren bir hayatları vardı.

Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Google'da bile yan yana çekilmiş çok az fotoğrafları vardı.

Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Daha önceki iki evliğinden üç çocuğu olan, özel bir firmada genel müdürlük yaptıktan sonra Fethiye'ye yerleşen Soral, burada uzun süredir yoga ve nefes dersleri veriyordu.

Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Sanat dünyasında stresli yaşamı geride bırakıp huzuru köy yaşantısında arama trendinin bizdeki en popüler örnekleriydi Namal-Soral çifti.

Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Ne yazık ki, siz ne kadar sağlıklı, stresten uzak, organik yaşamaya çalışırsanız çalışın hayatın sizinle ilgili hep farklı planları oluyor! Gerçekten üzücü bir durum. Allah geride kalanlara sabır versin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA