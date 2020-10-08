Özgü Namal iki çocuğunun babası 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ı kaybetti! 'Hayatın hep farklı bir planı var'

Sanat dünyası dün, Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral'ın önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.
Namal, 2014 yılında oyunculuğu bırakıp eşiyle Köyceğiz'e yerleşmiş ve burada iki çocuğuyla birlikte huzurlu yaşamaya adamıştı kendini.
Namal-Oral çiftinin, ünlü olup da medyada nasıl haber olmadan yaşanır dersi veren bir hayatları vardı.
Google'da bile yan yana çekilmiş çok az fotoğrafları vardı.
Daha önceki iki evliğinden üç çocuğu olan, özel bir firmada genel müdürlük yaptıktan sonra Fethiye'ye yerleşen Soral, burada uzun süredir yoga ve nefes dersleri veriyordu.
Sanat dünyasında stresli yaşamı geride bırakıp huzuru köy yaşantısında arama trendinin bizdeki en popüler örnekleriydi Namal-Soral çifti.
Ne yazık ki, siz ne kadar sağlıklı, stresten uzak, organik yaşamaya çalışırsanız çalışın hayatın sizinle ilgili hep farklı planları oluyor! Gerçekten üzücü bir durum. Allah geride kalanlara sabır versin.