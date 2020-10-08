Şevval Şahin sosyal medyada dalga konusu oldu! Şevval Şahin yarım yamalak Türkçesi ile yeme rutinini anlattı...

Şevval Şahin'den ikinci Duygu Özaslan vakası. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp parti yapan ve eleştirilerin odağı olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Şevval Şahin, bir röportajda yemek rutinini anlatırken kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.
BOLCA İNGİLİZCE KELİME
Şahin, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var" ifadelerini kullandı.
Şevval Şahin'in Türkçe konuşmalarının arasına İngilizce kelimeler sıkıştırması sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı. İşte Şevval Şahin'in videosu...
Yeni Duygu Özaslan vakası sosyal medyada olay oldu! İşte Türkiye güzeli Şevval Şahin'in yarı Türkçe yarı İngilizce açıklaması | Video
AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Şahin, "İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı o da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Doğum günü partileri aslında bir parti değildi. Evin dışında açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Kalabalık değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. Pozitif olan kimse gelmedi" diyerek kendini savunmuştu.